〈美祭中新關稅〉分析師：川普新關稅對消費者和股市造成威脅

美國總統川普週四 (1 日) 宣布，他打算自 9 月 1 日起對 3000 億美元尚未被課稅的中國商品加徵 10% 的關稅，而金融市場對這個消息的反應十分激烈。

在川普的推文公布後，道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數都從週三 (31 日) 超過 1% 的漲幅，在週四交易時段最後幾個小時下跌至少 0.8%，而分析師警告，週四的痛苦可能只是波動的開始。

分析師指出，額外的關稅將加劇令人擔憂的商業投資下降趨勢，而且類股不安形勢也將由工業部門向消費性產業蔓延。

R.W. Baird 投資策略師 Willie Delwiche 指出，「所有一切都與自信、清晰和可信度有關，」「美國經濟可以在合理水平的範圍內處理特定水平的關稅，如果知道水平是什麼的話，」但總統無法預測的對關稅逕行加碼喊價，將直接導致企業感到它們需要保留資金以備不時之需。

此外，將生效的下一輪關稅將主要衝擊直接賣給消費者的商品或是相關的成份。

最近由 J.P. 摩根首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 進行的分析表明，即將到來的一輪關稅受打擊的產品中，有三分之二集中在標普 500 指數的科技和非必需性消費品類股。

非必需性消費品類股週四表現最差，當日下跌 1.3%，而標普 500 指數則下跌 0.9%。Lakos-Bujas 寫道：「零售業的定價能力較低，專屬供應鏈較少，這可能會導致獲利率下降，因為企業會自核心供應商和最終用戶吸收一些投入成本。」

提供上市公司投資人關係策略建議的 advisors CEO Rebecca Corbin 表示，在與企業高管和董事會成員談話後讓她確信，「成長放緩絕對與關稅有關。」

她說，「上市公司正在將高關稅成本轉嫁給供應商和消費者，這也是我們看到成長放緩的原因，」與此同時，「高管們更不願意進行資本支出。」

週四非必需性消費品類股中最受打擊的是百思買 (BBY-US)、Dollar Tree Inc. (DLTR-US)、The Gap Inc. (GPS-US) 和 Kohls Corp (KSS-US)。

最終，最新一輪針對消費品的新關稅累積效應，將開始左右消費者的消費能力，以及更令人擔憂的就業水平。Corbin 說，「企業正在大力削減成本，」「它們盡可能將成本轉嫁給供應商和客戶即將到達一個臨界點，直到市場無法再承受。」

她補充說：「更嚴重的成本削減必定是來自裁員，這將導致失業率上升。」「它會立即出現嗎？不會，但成長已經開始放緩，而目前看不出有哪個催化劑可以扭轉這種趨勢。」