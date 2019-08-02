超級重磅！川普宣布對剩餘 3000 億美元中國商品祭 10% 關稅

美中貿易高層級上海談判自 7 月 31 日落幕，雙方談判幾乎毫無進展，為了應對美中談判牛步化，美國總統川普週四 (1 日) 決議對中國施加壓力，宣布對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品徵收 10％的關稅，新一輪關稅將於 9 月 1 日起實施。

儘管美中雙方將於 9 月在美國舉行下一輪經貿磋商，中美貿易團隊目前談判成效有限，為了應對美中談判牛步化，美國總統川普週四宣布亮出新一輪關稅大刀，並在 9 月 1 日向中國出招。

川普推文表示：「美國貿易代表剛剛從中國回來，就未來的貿易協議進行了建設性的會談。我們原以為三個月前將與中國達成協議，但遺憾的是，中國決定在簽訂協議前重新談判。近期，中國已同意從美國大量購買農產品，但他們沒有這麼做。此外，習主席曾說要停止向美國出售芬太尼 (類鴉片止痛劑藥品)，這事也從沒發生過，(這將導致) 美國許多民眾持續喪命！

川普表示：「美中貿易談判還在繼續，在此期間，美國將於 9 月 1 日開始，對剩餘 3000 億美元中輸美商品課徵 10% 關稅，這不包括已對 2500 億美元的中輸美商品加徵的 25% 關稅。」

川普結語道：「我們期待繼續與中國就全面貿易協議進行積極對話，期待我們兩國非常光明的未來！」

受此消息影響，台灣時間凌晨 2 時許，美股道瓊指數盤中自漲幅逾 300 高點收斂，暫報 26764.97，WTI 原油期貨下跌 6.9％ 至 54.56 美元。