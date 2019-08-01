〈分析〉為何Fed採「鷹式降息」？對投資環境有何影響？

今 (1) 日凌晨，聯準會公布最新貨幣會議結果，決議在 10 年來首度降息一碼，並提早結束縮表，將到期之 MBS 再投資於美債。反映聯準會美債部位將回升，整體資產負債表也不再減少。

然而，聯準會主席鮑爾在會後的言論，卻「非常中性」，指出這次的降息的確包含「保險式降息」的因素，本質上是以「中期週期」為基準的政策調整，因此，並不意味聯準會就此打開長期連續降息循環大門。

為何聯準會又降息，又說不一定會繼續寬鬆？

企業投資悲觀，降息穩定信心

聯準會的利率決策，最重要的依據，就是觀察經濟數據變化，而「就業」與「通膨」雙穩定是最大目標。當前企業對經濟環境已明顯不安，使投資支出縮手，是聯準會最擔憂的部分，因下一步的影響，就可能擴及就業市場。

美國最新 7 月芝加哥採購經理人指數 PMI 意外萎縮至 44.4，大幅低於市場預估之 49.5，逼近 2008 年金融海嘯後最差情況。且今年前 7 個月裡，有 5 個月較前月出現放緩，這樣連續走低的趨勢，是這波十年的循環來，最嚴重的下跌。

芝加哥 PMI 指數 (來源: Zerohedge)

此外，美國經濟成長力道已不若去年強勁，相對全球其他主要國家，增長的速度明顯放緩，也是促成本次聯準會採取預防性降息的措施。

美國相對其他 G9 國家經濟成長表現 (來源: CITI)

通膨壓力溫和，預留政策空間

不過聯準會認為，目前美國通膨「維持低檔」，看法不再如先前之「持續下降」，顯示通膨溫和，短期沒有進一步下行的壓力。此外，第二季消費相當強勁，就業市場、薪資增幅目前也仍穩健，因此，提供了聯準會保留銀彈的空間，為下半年貿易戰問題、全球經濟放緩的可能影響作準備。

美國通膨預期指標 淺藍: 未來 5 年 5 年期通膨平衡點 黑：10 年期利率預測 灰：密西根大學通膨預估 深藍：美國中期通膨預估 （來源：CITI)

利率 SRF 工具尚在建構，降息過快作用恐不大

聯準會不論升息或降息，在宣布後，都需要透過許多貨幣工具操作，來達成聯邦資金有效利率 (EFFR) 在目標區間。然而，由於目前不存在強硬的利率上限限制，無法保證能確實有效引導 EFFR 下降至目標區間之內。

因此聯準會正在建構「常設回購機制」(SRF)，將可能是新的利率區間上限工具，允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期的流動性。

未來聯準會若再降息，最終都會需要 SRF 工具的幫忙，但目前仍有技術問題待解決，多家投行預期，在今年底之前很難上路，也間接顯示今年底前大幅度降息的可能性不高。

年底前可能最多再降一碼

最新 FedWatch 顯示，在今年底前，維持 2% 至 2.25% 的機率，由 12.9% 提高至 43.6%，再度降息一碼的機率縮減至 30.2%，降息兩碼的機率則由 35% 驟降至 6.5%。

若今年底前，如機率所顯示，可能維持現狀或再降息一碼，對投資環境可能帶來何種影響？

美元緩步走高可能性大

按照歷史經驗顯示，在聯準會首次降息之前 1 至 2 個月，美元通常有短暫的走弱趨勢；不過，在聯準會真正開始降息之後，平均而言 (下圖黑線)，美元都呈現走揚。或顯示出市場在降息之前，已過度定價降息的預期。

歷史降息前後美元表現 （來源：CITI)

展望後續，花旗銀行外匯分析師認為，由於聯準會今年降息幅度可能不如先前預期大，然其他國家央行面臨經濟疲弱、前景堪憂的風險，增加了降息壓力，包括歐盟、英國等，新興國家更已連番降息。因此，預期美元可能將震盪走高。

美債仍將吸引避險需求

儘管聯準會降息一碼，但最新美中貿易談判仍沒有成果，地方政治動盪也再度加劇，避險需求仍將持續偏好美債，預估在短期市場修正先前過度定價降息三碼的預期後，仍將回到偏多格局。

花旗銀行預估，在今年降息兩碼的假設下，今年底之前，2 年期美債殖利率將至 1.33%，10 年期美債殖利率將至 1.75%。

股市震盪整理機率高

在聯準會降息過後，投資焦點該回歸檢視基本面。由於美國景氣動能略微降低，美中貿易前景不明，目前的企業對下半年展望憂喜參半。因此花旗認為，短期內美股陷入整理格局的機率較高，不過隨著全球利率走低，資金充沛，持股不足的投資人也可能遏制股票市場的下行空間。