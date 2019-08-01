〈Fed降息〉分析師：降息的唯一理由是川普 聯準會應該感到羞愧

週三，華爾街等到了它數月來一直想獲得的消息—聯準會降息。但市場的反應並不佳，美國 3 大指數週三均收跌超過 1%。

一些人原本預期，降息可以開啟新一輪寬鬆周期，但此一想法遭聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 否定，這可能是週三最致命的說法。另一些人則認為，以美國的經濟現狀，根本沒有降息的必要。

川普是唯一的理由

日本三菱日聯銀行 (MUFG)Chris Rupkey 抨擊，在失業率如此之低、而經濟仍在成長的情況下，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決定降息毫無道理，他們應該感到羞愧，因為他們放棄了央行的獨立性。

他表示，這明顯是屈從總統川普所施加的政治壓力，他諷刺地說，川普的經濟團隊讓這位總統的觀點獲得廣泛認為，聯準會官員也順利採取行動，「接下來會發生什麼，回歸金本位嗎？」

Rupkey 認為，此時降息是不明智的，就像是現在還卻採取中古世紀的治病方式，投資人最終會感到後悔。

難以解決經濟衰退

一些經濟學家則認為，聯準會如果是「預防性」降息，那麼最終只降 1 碼，情況仍可能變得更糟，再次困擾決策者。

投資公司 Fiera Capita 基金經理人 Candice Bangsund 表示，聯準會對上次經濟衰退仍抱持警惕，促使他們先發制人，決定放寬政策。依此思路，到 2020 年還可能有 4 次降息，但這在經濟這麼好的情況下，似乎是不合理的。

Bangsund 認為，實際上，聯準會必須提高利率，這樣才能在下次經濟衰退來臨的時候，具有足夠的彈藥。

在正常情況下，聯準會的目標是支撐就業市場疲軟或成長放緩。雖然經濟放緩，但消費者支出健康，增長率高於 2%，失業率仍然低於 4%，表明就業沒有問題。

Western Asset 基金經理人 John Bellows 質疑，在這種環境下，以「買保險」的理由降息，似乎不那麼令人信服。