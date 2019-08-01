〈分析〉智慧型手錶 為何群雄皆趕不上蘋果？

從聲量和利潤的觀點來看，iPhone 逐漸失去往日榮景早已不是秘密了

這麼多年來皆依靠 IPhone 來推動整體業務增長。當 Apple(APPL-US) 陷入停滯不前的手機產業時也已經能夠成功且快速地適應了，著眼於比以往任何時候都更加關注且日益豐厚的服務和可穿戴設備部門。

下表將 Apple Watch 和 AirPods 的銷售歸為一類，僅在 2019 年 4 月至 6 月期間收入超過 55 億美元，比去年同期公佈令人印象深刻的結果超乎預期的高出的 48%。 儘管這家科技巨頭似乎不太關心這兩個特別受歡迎的產品陣容的出貨量數字。

高科技產品銷量排行 (圖片: phonearena.com)

數據公司估計蘋果在 2019 年 1 月至 3 月期間銷售了近 1300 萬台可穿戴設備，而 Counterpoint Research 表示，該公司涵蓋在第一季度全球三分之一的智能手錶出貨量。考慮到這個行業實際上正在蓬勃發展，並根據所有的長期預測，蘋果的主導地位並未被挑戰。

但究竟該如何理解三星、Fitbit 和華為等廠商的合併市場份額幾乎不佔蘋果智能手錶銷售數量一半的情況呢？ 雖然複雜，但仍有跡可循。

不再嘗試的 Google

Google(GOOGL-US) 完全可以歸咎於 2014 年三星，摩托羅拉和 LG 的 Android Wear 平台的所有缺點。與此同時， Moto 360 遇到了不合時宜的衰敗，三星開始研發自己的 watchOS 替代品，而 LG 幾乎不再嘗試，就像 Google 一樣。

這家搜索引擎巨頭去年重新打造了該平台，而不是積極致力於改善電池壽命，健康監控和整體系統流動性，甚至基於對 Wear OS 的信心在旗艦 Pixel Watch 上做賭注。關於小東西和 UI 的改進，而不是大膽的變化，並試圖建立一個升級的 Snapdragon 芯片，並不比它的前代更好。難怪 Wear OS 已經成為大多數市場研究公司的負面教材，根據研究數據，它在市場的份額遠低於 12％。

三星長期專注於錯誤的政策

如三星 Gear Live，LG G 手錶和 Moto 360，仍然試圖找到自己的康莊大道。在某種程度上，三星的智能手錶產品也是如此，然而該產品仍尚未達到 Apple Watch 的成熟和穩定性。

Apple Watch Series 4 與外觀上的 Series 0 並沒有太大的不同，但是在功能性，便利性和易用性方面，兩者仍很難比較。相比之下，Galaxy Watch Active 與早期 Gear 設備的設計幾乎沒有任何共同點，但若往更深入觀察，很少有大幅改變。與大多數非 Apple 智能手錶一樣，Galaxy Watch 和 Watch Active 仍在尋求引人注目的成功案例，以幫助他們擺脫許多人僅僅只考慮 Galaxy 智慧型手機的問題。

多數使用者會希望製造商能有一個持續改進和完善的長期計劃，而不只是為了不斷嘗試新事物。回頭看，很明顯蘋果早早決定使用它的智能手錶會試圖讓它們的使用者保持健康，始終保持聯繫，且不是依靠花俏的設計和獨特的導航方法讓他們眼花繚亂。

換句話說，如果三星想要趕上蘋果，它應該審慎選擇一個外形和名稱，並長期使用，同時試圖帶來有意義的升級和新功能。

承認你落後於市場領導者一兩步並沒有錯，但只有通過消除不必要的阻礙，公司才有機會從目前的弱勢地位中挺身而出。

華為，Fitbit 和其他廠商也需要做得更好

令人震驚的是，全球第二大智能手機供應商和平板電腦市場最大的平板電腦之一僅佔 2019 年第一季度全球智能手錶銷量的 2.8％。但這種微觀份額是由於行業的分散和不具一致性的努力所致 。像三星一樣，華為似乎已經意識到 Wear OS 的失敗，但與 Tizen 不同的是，這家中國科技巨頭沒有可靠的替代品。

至於 Fitbit，該公司肯定能夠成為專業且可靠地的競爭者，但在智能手錶上仍需有關鍵表現才足以成為競爭者。 Garmin 還有許多其他重要領域的工作要做，從應用程式到便利性，而 Fossil 可以說是 Google 最俱生產力和價值的硬體製造合作夥伴，但不幸的是，這似乎並沒有成為主流。

如果他們想要吃掉了快速增長的全球智能手錶大餅的一部分，所有這些品牌（以及其他類似品牌）都應該大幅增加他們的廣告投入，專注於確定他們能夠回應的消費者需求，並且可能迫使 Google 大力改進 Wear OS。