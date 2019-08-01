【馮冠華專欄】美股急挫，港股再尋底

8 月 1 日推介 - 澳優（1717）

1）上日港股市況總結 ：受颱風影響，港股昨天在下午 1:55 停止交易。恆指整天受壓，曾低見 27701 點（下跌 446 點），最終以 27778 點收盤，下跌 369 點。成交方面，金額達 603 億。港股通南下總成交額約 57 億，流向仍是淨流入，金額約 11 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 4.5 億。藍籌 3 升 46 跌 1 持平。



板塊方面，半導體、電力及黃金相關股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 14.8%。牛熊證街貨最新比例為 62:38，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 76:24。重貨區方面，熊證下移至 28350-28399，牛證則仍在 27700-27749。恆指期貨夜市暫停。港股 ADR 下跌 203 點，相等於恆指 27573 點。

簡評：雖然中國 8 月官方 PMI 略優於預期，但亦無助中港股市昨天的弱勢。港股方面，筆者深信昨天三百多點的跌幅，某程度上是被衍生工具所放大。恒指昨天低位見 27701，幾近把昨天提及的牛證重貨區 27700-27749 的牛證全收回。



由於交易時間因颱風來襲而縮短了二小時多，成交金額及南北向資金流按日的比較未必能作準，但筆者觀察到，基本上是和近日的偏少成交、兩巿持續淨流入的形勢無異。至於刻下的香港社運活動沒完沒了，政治問題亦難以作準確預測；情況但願如昨天襲港的颱風，來去匆匆也。

第十二輪中美高級別貿易談判昨天結束，一如所料，具體細節欠奉，下一次談判亦鎖定在 9 月，感覺上是有點放慢腳步，筆者猜想，這或許是美方須要觀察中方購買農產品的進度吧！簡單說是沒有突破，但亦也不是壞事，不驚也不喜，維持繼續糾纏。

半導體股如華虹（1347）和中芯（981）昨天先跌後回升，另一隻相關股份而較細市值的檳傑科達（1665），更創上市新高，能在弱巿下走高，板塊有留意價值。華能國電（902）和澳優（1717）在昨天盤前的業績公告及盈喜，應該可令股價繼續做好。盤後公佈業績的電能（6）及長建（1038）則是平平無奇。眾安在綫 (6060) 股價昨創上市新低，盤後的盈喜，和其他內險股相似，應是受惠於減費降稅和 A 股上半年的強勢，股價有望反彈。

溫馨提示，今天早上會有中國 8 月財新 PMI 出爐，中午時會有澳門 7 月博彩毛收數據。

2）為期兩日的第十二輪中美經貿高級別磋商，昨天在上海結束。新華社報道，雙方談到中方增加美國農產品採購，但未有提供細節；雙方並將於 9 月在美國舉行下一輪經貿高級別磋商。據新華社，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長姆欽在上海磋商，雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方並討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。中國商務部長鐘山、人行行長易綱亦有參加磋商。

3）美股上日市況總結：聯準會宣布減息 0.25 厘，但主席鮑威爾稱這並非減息周期的開端，道指應聲急瀉，一度挫 478 點，最終下跌 334 點或 1.23%，標指和納指則分別下跌 1.09% 及 1.19%。十年期債息回落至 2.007%，美滙指數再上升至 98.57，紐約期油最新報 57.93 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：眾安在綫（6060）公布，預期截至 6 月底止，中期將錄得淨利潤，去年同期淨虧損 6.56 億元人民幣。公司司指出，業績改善，主要是上半年在實現總保費穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄。此外，亦因為投資收益增加，主要受益於 A 股市場的良好表現。

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