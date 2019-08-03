科技股長線前景放光明！

事實上，在科技領域當中並不是只有那些高速變動的新創或新產品。從長遠來看，這是一個前景光明的產業。

最初，在 Lyft(LYFT-US) 和 Uber(UBER-US) 進行 IPO 時，佔據了科技產業的頭條新聞，大部分的投資者搶購汽車共享公司的股票只是為了短線操作，在幾週甚至幾天後拋售。這種快速轉變的市場情緒的顯然令人不安，但是它並不代表整個科技產業。事實上，科技股自年初以來已上漲了 15% 以上，可說是所有產業中表現最為強勁的。

部分原因是該產業的長期結構趨勢，科技對我們生活的影響日益增長。若投資者以長期的觀點來看，並忽視這些短期的市場噪音，科技類股的潛在的回報是十分吸引人的。

與 90 年代末的網路泡沫時期相比，今日的科技股在基本面上已然不同。首先，科技公司是持續在營利的，若遇時局艱難，還有迴旋的餘地。如今，美國中型科技公司的自由現金流 (FCF) 為 3.49 億美元，相較二十年前僅為 4600 萬美元。目前科技類別已經貢獻了標普 500 指數近五分之一的收益，遠高於 1998 年的 10.3%。

再者，儘管估值平均而言比一、兩年前的吸引力低，但仍然遠遠超過了網路泡沫前的極度拉伸水平。舉例來說，現在美國軟體類股主要指標的價格都比 1999 年更具吸引力。這些股票的價格與自由現金流量比率不到先前的一半，但股息收益率達三倍。與 90 年代相比，現今的科技產業的影響力幾乎涵蓋了所有產業領域，吸引更加廣泛的企業和消費者。

美國軟體類股 1999 年與 2019 年相較 (圖片：pictet)

在不同的科技領域當中，以人工智慧 (AI) 為例，谷歌 (GOOGL-US) 正在通過 DeepMind 和 RankBrain 機器學習系統來進行 AI 相關研發，以改進自家的搜索引擎。亞馬遜 (AMZN-US) 通過 AI 來了解消費者的購物偏好並預測購買需求。微軟 (MSFT-US) 的個人助理 Cortana 可以通過機器人學習來預測業務成果。臉書 (FB-US) 的 AI 相關投資則包括自然語言處理、新聞提要的實時分析和臉部辨識軟體。

數據顯示，到 2030 年，AI 預計將使全球 GDP 成長 14% 或是 15.7 兆美元。

AI 將為全球 GDP 帶來 14% 成長 (圖片：pictet)

此外，雲端運算也正持續發展當中，以滿足現今社會龐大的數據量與應用分析的需求。Gartner 的數據顯示，雲端運算相關營收將在 2017 至 2022 年間將成長五倍，達到 3310 億美元。

而網路方面，各國的 5G 網路建設正在如火如荼的展開，美國正處於領先地位。電信商 Verizon(VZ-US) 預計在今年年底前將為 30 個城市帶來 5G 網路。美銀美林預期，到 2025 年，日本、韓國和中國也將逐步推出 5G，屆時將會普及全球。

另一方面，為確保數據安全性，區塊鏈應運而生。儘管加密貨幣的泡沫可能已破，但對於區塊鏈而言，可能是個好消息，有助於讓這項技術推向現實世界中各類型的應用，從銀行、線上購物、人力資源和物流等。到 2030 年，區塊鏈相關預期將創造 3.1 兆美元的商業價值。

當然，每個產業和投資都有自己的風險，科技板塊也不例外。兩個主要威脅來自監管議題以及全球貿易戰，投資者須明確認知這些風險。總體而言，科技產業現在比 20 年前更加多樣化，盈利能力也更強。 長期來看具有投資的吸引力，抵禦任何潛在波動的能力也遠強於網路泡沫時期。