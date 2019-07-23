美股盤後 — 費半樂漲！超級財報週起跑 科技股領軍大漲

週一 (22 日) 隨著本週超級財報週起跑，市場預測科技巨頭將出現優於預期的財報，高盛稱半導體晶片消耗速度優預期，利多消息帶動蘋果、亞馬遜、臉書、應用材料等科技股大漲，美股四大指數同步收高。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 17.70 點，或 0.07%，收 27171.90 點。

那斯達克指數上漲 57.65 點，或 0.71%，收 8204.14 點。

標普 500 指數上漲 8.42 點，或 0.28%，收 2985.03 點。

費城半導體指數上漲 30.18 點，或 1.98%，收 1554.09 點。

標普 11 個主要板塊有 6 個板塊上漲，資訊科技、能源與金融板塊領漲；必需性消費、材料與公用事業板塊領跌。(圖片：FINVIZ)

蘋果領漲尖牙股 (FAANG)。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.29%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.68%；臉書 (FB-US) 上漲 2.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.07%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.42%。

高盛稱晶片庫存消耗速度優於預期，暗示半導體復甦期將提早到來，此消息引領半導體類股集體收高。

應用材料 (AMAT-US) 領軍大漲 6.11%；美光 (MU-US) 上揚 3.67%；科磊 (KLAC-US) 上漲 3.93%；AMD (AMD-US) 上揚 1.05%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.70%；高通 (QCOM-US) 上揚 1.27%。

金融股同步上揚，摩根史丹利 (MS-US) 上漲 0.25%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.61%； 摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.64%；高盛 (GS-US) 上漲 0.22%；花旗 (C-US) 上漲 0.27%。

台股 ADR 多走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.76%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.41%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%。

企業消息方面

微軟 (MSFT-US) 與舊金山非盈利機構 OpenAI 週一達成多年合作協議，微軟將對 OpenAI 投資 10 億美元，開發人工智慧 (AI) 超級運算技術。

波音 (BA-US) 週一股價下滑 1.04%。第二季波音提列 49 億美元賠償 737 Max 停飛費用，此外，惠譽評級和穆迪投資者服務維持波音信用評級，但警告 737 Max 停飛長期影響，信用評級面臨風險。

波音 (BA-US) 週一股價下滑 1.04%。(圖片：AFP)

華爾街分析

本週將迎來財報重量週，除銀行業財報外，也包括一些大型科技企業財報，包括臉書、亞馬遜、Google 母公司 Alphabet 和英特爾。

FactSet 表示，目前有超過 15％ 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，近 78.5% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%。

Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 表示 到目前為止財報一直不錯。企業表現優於原先的低預期，這是件好事，但我仍認為整體企業增長仍然持平甚至為負。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 在一份報告中表示。考慮到企業財報往往會優於預期，第二季的盈利實際將增長 1.0%。

Nicholas Colas 解釋，這沒有什麼值得說嘴的，但足以終止財報衰退的傳言，強勢美元是盈利和利潤率的最大逆風而不是美中貿易戰的影響，這個問題在 2019 年第三季只會變得更糟。

本月聯準會可能採取寬鬆貨幣政策行動。CME 集團的 FedWatch 工具週五顯示，市場預計聯準會 7 月降息機率百分百。

美國總統川普週一再度推文施壓聯準會 (Fed)，他抨擊 Fed 去年四次升息的決定，他週一暗示連轉匯應該在月底利率會議上加大降息幅度。