日經：不懼貿易戰威脅 台廠科技股6月營收溫和成長

據《日經亞洲評論》報導，儘管貿易戰的不確定性仍然籠罩，並干擾科技公司下半年的前景，不過今年 6 月台灣主要科技公司所發布的財報來看，各公司營收仍在溫和成長，表現優於預期。

《日經亞洲評論》追蹤 19 家台灣主要科技股，這些公司是蘋果、華為、惠普、戴爾，乃至於 Google、亞馬遜等等的供應商，並發現這些公司 6 月營收年成長平均為 3.9%，至新台幣 9482.8 億元。這個成長速度不差，但弱於 5 月的 6.25%，及 4 月的 7.48%。

以上半年數據統計，19 家公司平均營收增長在 3% 以上，表明全球科技產業的復甦力道。

蘋概股靠非蘋營收成長

《日經亞洲評論》指出，19 家公司中，4 家主要的蘋概股本季營收均出現增長，但有趣的是，主要的成長動力均來自非蘋產品。

4 家蘋概股表現良好 (圖表取自日經亞洲評論)

以鴻海 (2317-TW) 來看，它是 iPhone 最主要的組裝廠，但同時也為華為生產手機，替惠普及戴爾製造伺服器，鴻海第 2 季的營收較去年同期成長 7.51%，成長動力主要來自網通產品、伺服器及個人電腦。

另一家蘋果重要組裝廠和碩 (4938-TW)，本季營收成長年增近 10%，主要得利於網路設備、遊戲機及筆記型電腦的穩定需求。

廣達 (2382-TW) 為蘋果代工 MacBook 和 Apple Watch，本季營收年增 18%，成長動力來自 AI 支持的數據中心所需的伺服器。

iPad 供應鏈的仁寶 (2324-TW) 本季營收成長 6.09%，除了受益新 iPad 的推出之外，也得利於筆記型電腦的強勁需求。

貿易戰仍是下半年重大威脅

儘管 4 家蘋概大廠均有不錯的季營收成長，但他們都承認，貿易戰可能影響電子產業傳統的下半年旺季表現。

另一家表現極好的公司是台達電 (2308-TW)，做為果和特斯拉的領先散熱解決方案和電源組件供應商，台達電第 3 季營收成長超過 20%。不過造成大幅改善的主因，是他們完成了對泰國子公司的收購，並在 4 月開始計入營收。

因應美中貿易戰，台達電已經預做多元布局，並準備靈活運用在泰國、印度和斯洛伐克的工廠，從中國以外的地區出口到美國和歐洲。