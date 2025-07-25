OpenAI準備出招！傳8月發表新一代模型GPT-5 聚焦多任務AI整合
鉅亨網編譯段智恆
根據《The Verge》周四 (24 日) 引述知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 計劃最快將於 8 月推出下一代大型語言模型 GPT-5。
報導指出，這款由微軟 (MSFT-US) 投資的公司所開發的新模型，原本預期會在今夏問世，將以一種融合多種子模型與工具的 AI 系統形態登場，而非僅是一套單一模型。這項變革意味 GPT-5 將具備處理更多元任務的能力，並更貼近「多代理系統」的概念。
截稿前，OpenAI 並未立即回應置評請求。
OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 今年 2 月曾透露，GPT-5 將整合現有的 o3 模型與其他關鍵技術，目的是簡化產品線架構，並逐步實現 GPT 系列與 o 系列的融合。
報導指出，儘管 GPT-5 有望於 8 月初亮相，但 OpenAI 內部時常因開發挑戰、伺服器負載問題，或競爭對手模型發表與洩密事件而調整時程，因此實際推出時間仍有變數。
有分析認為，OpenAI 傳出即將推出 GPT-5，不僅代表其大型語言模型進入新階段，也透露出該公司正加速邁向多模型整合的產品架構。與過去 GPT-3 或 GPT-4 著重單一模型的通用性不同，GPT-5 將結合 o 系列與其他模組，展現出模組化、任務導向的系統設計，與 Google(GOOGL-US)、Anthropic 等對手的技術路線逐漸趨同，顯示 AI 發展正從模型競賽轉向平台戰爭。
此外，OpenAI 選在 8 月發布 GPT-5，也可能與競爭對手更新時程卡位，意圖穩固市占與投資人信心。不過，整合模型對基礎建設提出更高要求，是否能順利擴大部署、維持穩定性，仍有待觀察。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外媒爆料！輝達10億美元AI晶片竟流入中國黑市
- 服務業撐盤！美7月商業活動加速擴張 製造業陷萎縮區間
- 美國AI產業迎政策利多 輝達、超微齊聲叫好
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 Alphabet激勵科技板塊續攻新高、就業數據壓制降息預期
下一篇