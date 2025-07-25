OpenAI準備出招！傳8月發表新一代模型GPT-5 聚焦多任務AI整合

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OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 今年 2 月曾透露，GPT-5 將整合現有的 o3 模型與其他關鍵技術，目的是簡化產品線架構，並逐步實現 GPT 系列與 o 系列的融合。

報導指出，儘管 GPT-5 有望於 8 月初亮相，但 OpenAI 內部時常因開發挑戰、伺服器負載問題，或競爭對手模型發表與洩密事件而調整時程，因此實際推出時間仍有變數。

有分析認為，OpenAI 傳出即將推出 GPT-5，不僅代表其大型語言模型進入新階段，也透露出該公司正加速邁向多模型整合的產品架構。與過去 GPT-3 或 GPT-4 著重單一模型的通用性不同，GPT-5 將結合 o 系列與其他模組，展現出模組化、任務導向的系統設計，與 Google(GOOGL-US)、Anthropic 等對手的技術路線逐漸趨同，顯示 AI 發展正從模型競賽轉向平台戰爭。