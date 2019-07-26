歷史上聯準會4次降息 美股「兩好兩壞」 估這次也沒敗象

美國聯準會將在下周召開利率決策會議，降息箭在弦上。法人指出，依據過去 4 次經驗，美股在降息期間表現「兩好兩壞」，其中，1995 和 1998 年分別上漲 16.2% 與 8.6%，表現最佳；而 2001、2007 年降息初期一度創新高，之後卻不敵經濟衰退壓力，逐步下跌。法人認為，當前市場環境與 1995 和 1998 年相似，因此對美股後市持續看漲，尤其看好成長股中長期表現，將優於價值股。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示，為減緩貿易戰等利空事件對經濟造成不利影響，聯準會下半年將採取「預防性」措施，提前調降利率水準。市場預估，下周宣布降息 1 碼的機率偏高，而且之後還有 1~2 碼的降息空間。在降息效應牽引下，S&P 500 指數近兩個月來震盪走高，突破 3000 點寫下新高紀錄。

未來降息正式啟動後，部分投資人擔心，股市已大幅反應降息預期，恐有回檔整理的壓力。不過，陳世杰認為，降息後美股不必然洩氣，而是取決於當時的市場環境。

以過去 4 次經驗為例，美股在第一次降息到最後一次降息的期間，表現「兩好兩壞」。兩好是 1995、1998 年，S&P 500 指數分別上漲 16.2%、8.6%；兩壞是 2001 年與 2007 年，各下跌 26.1%、38.2%。陳世杰分析，前兩次上漲是因為美國經濟表現還不錯，未出現衰退情形，降息只是施打「預防針」；而後兩次下跌則是發生科技泡沫、金融海嘯事件，降息是「插管治療」。

陳世杰表示，聯準會主席鮑威爾近日談話強調「將採取適當措施以因應經濟下行風險」，顯示預防的概念大於治療。考量經濟依舊溫和成長、市場資金寬鬆下，情境與 1995、1998 年相似，因此持續看好美股後市表現，尤其是成長股如：半導體、科技、軟體等，過去預防性降息期間都呈現上漲表現，而且漲幅優於價值股。

