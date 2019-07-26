動視暴雪YTD漲幅不到1%！華爾街喊買：財報公布前 短線有看頭

動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 股價較一年前下跌近 40%，但高盛分析師認為，今年的《使命召喚》系列競爭較小，加上有具吸引力的內容週期，現在正是進場好時機。

動視暴雪股價走勢

今年迄今，動視暴雪股價走勢幾乎持平，僅有不到 1% 的漲幅，該公司 5 月時發布的第二季財測令人失望，股價陷入困境，一些分析師對於即將發行的《使命召喚》遊戲也憂心忡忡。

儘管如此，高盛分析師 Michael Ng 卻認為這波下跌正是買進時機，他不僅升級該股評級為「買進」，還將其加入「美股強力買進名單」中，自 Ng 喊買後，動視暴雪上漲了約莫 10%。

然而，動視暴雪預計 8 月 8 日公布財報，仍存有風險。

美銀美林分析師 Ryan Gee 認為，趁現在冒險買進動視暴雪，很值得。

「趁財報還沒發布，快點買進股票總是一個大膽之舉，而且動視暴雪沒有因為現在的投資而上修其前景。然而，我們認為財報會是該公司近期股價催化劑，上行風險更大。」

他指出，該公司 8 月 1 日將推出的《使命召喚：現代戰爭》多人遊戲版，會提高該款遊戲的知名度。

他也樂觀等待今年 11 月最新暴雪嘉年華 (BlizzCon) 上「發布實質產品」。

「整體而言，我們認為該股票通常在 BlizzCon 來臨前會上漲約 7%，因為投資者預期會發佈一些重量級的內容。」

Gee 上修該公司股票評級，自「中立」調升至「買進」，目標價自 54 美元上修至 56 美元。他預期今年第四季末推出一些《使命召喚》手遊遊戲 (Call of Duty Mobile)，以及《暗黑破壞神》等，將成為股價催化劑。

他報告指出，動視暴雪「正處於拐點邊緣，今年在人力和內容上的投資將轉化為該組織未來幾年間有力的內容之一，證明動視暴雪的溢價是合理的。」

他認為，如果 BlizzCon 發布的內容令人失望、《使命召喚》和《暗黑破壞神》等手遊表現不佳，就是股價上行遭遇的風險，以及《鬥陣特攻》和《爐石戰記》的表現不加也會再加深跌勢。