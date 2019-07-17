美國大型銀行剉著等 Fed降息恐怕非好事

幾家美國大型銀行週二警告，Fed 在今年剩餘時間若多次降息恐對其獲利產生影響。

摩根大通、富國銀行和高盛在財報中均提到 Fed 的貨幣政策，稱短期內就可以感受到獲利的衝擊，因為向借款人收取的利息以及支付給存款者的利息，這兩者間的利差縮小。

摩根大通

第二季獲利優於分析師預期的摩根大通 (JPM-US) 被迫將今年淨利息收入 (銀行獲利的主要動力) 的預期調降 5 億美元，使其降至 575 億美元。該銀行財務長 Jennifer Piepszak 週二表示，摩根大通預期 Fed 今年可能降息多達 3 次。

「就降息次數來說，其結果範圍非常廣泛，這些最後有可能成為支撐成長的『保險式降息』，也恐怕最終只是降息以對應真正的經濟衰退。」

她補充，如果只降息一次，淨利息收入可能高於 575 億美元，如果降息次數越多，該數據就會越來越低。

摩根大通、高盛、富國週二股價走勢

富國銀行

富國銀行 (WFC-US) 指出，目前的利率環境和反轉的殖利率曲線，這些都持續成為自家淨利息收入的阻力。

富國銀行財務長 John Shrewsberry 表示，「我們上一季預期今年淨利息收入較去年下降 2% 至 5%，但倘若現今的利息環境持續下去，我們預計該數據將貼近 5%。」

「淨利息收入向來受許多因素影響，包括貸款增長、定價差價、利率水準和收益率曲線斜率。」

Shrewsberry 表示，富國銀行的模型目前預計 Fed 今年降息 1 至 2 次，無論是先降息 2 碼再降息 1 碼，或者是連續 3 次降息 1 碼，都符合目前富國的預期。

高盛銀行

然而，並非所有銀行都對 Fed 政策或利率方向抱持謹慎。

獲利泰半來自投行的高盛銀行 (GS-US) 指出，由於市場對降息的信心，提振了 6 月底客戶的情緒。

高盛財務長 Stephen Scherr 週二表示，「先前因對貿易和關稅的擔心，超越了經濟數據帶來的信心，使得包含新興市場在內的利率和貨幣業務客戶活動變得疲弱，且 Fed 降息時間和幅度的不確定性也是因素之一，隨著關稅降低，利率方向變得清晰後，我們已經看到客戶活動有所改善，尤其是季末階段。」

高盛第二季獲利受益於優於預期的股權營收 20.1 億美元，為 4 年來第二高的季度表現。

股市十年一見新契機

雖然銀行股擔心 Fed 降息造成自家獲利衝擊，但摩根大通分析師卻認為，這將是股市原本落後的股票鹹魚翻身的契機。

J.P. 摩根大通市場分析師 Marko Kolanovic 報告指出，價值股和防禦股之間出現了「史上最大分歧」，這個屢創紀錄的股市環境正浮現「十年一見」的新契機，預期 S&P 500 未來一年上升至 3200 點，隱含漲幅 6%。

「這收益率幅度有點小，但 S&P 500 在前 6 個月內收益率會超過 20%。」

他指出，「一邊是價值 / 週期型股票，另一邊是低波動性 / 防禦型股票，這兩者出現史上最大差距，就算拿來與 90 年代後期網路泡沫化時的估值相比，也大得多。」

他補充，「這種輪替將會大幅推高所有落後者，例如小型股、石油和天然氣、材料和其他更廣泛低本益比 (P/E) 和低股價淨值 (P/B) 的股票。」