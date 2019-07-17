外資熱衷日本物流設施、黑石將投入10億美元資金

全球最大私募股權公司黑石集團 (BX-US)，計畫在日本國內投資超過 10 億美元，以取得數個物流設施。而其中，還將包含美國電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 所使用的倉儲設施。

(圖片：Investing.com)

日本在電商方面的發展緩慢，黑石集團看中未來的成長空間，這次計畫在日本神奈川縣小田原市及千葉縣印西市等處，共將取得 5 ~ 6 個物流據點。而位在小田原市的物流設施，則是亞馬遜負責東京地區商品配送的重要基地。

2018 年時，美國電商於該國整體零售業所占的比例約為 10%，而同年的日本只有 6% 左右程度，還有相當充分的成長空間。黑石集團也看到商機，預估日本物流產業將持續維持在高稼動率。

雖然黑石集團並未透露預估的獲利水準，但是一般來說，物流設備的投資回報率約在 4% 左右。也由於日本及歐洲的長期利率已落在負利水準，因此這項投資有機會獲得較高的投資收益。

賣方為新加坡官股的不動產投資公司「Mapletree Investments Pte Ltd」，雙方應會於近日簽約成交。

近期，外資在日本物流設施的大型投資熱絡，新加坡的大型物流設施業者「GLP」，就在 2018 年底成立了 6000 億日圓的基金，以在日本進行開發。而香港的大型物流設施業者「ESR」，也在 2019 年 5 月成立了 2000 億日圓規模的基金。