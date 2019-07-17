管理510億美元的經理人：市場錯把降息當成好事

在 Jupiter Asset Management Ltd. 的新興市場債券策略負責人看來，聯準會十多年來首次降息的前景並不值得慶祝。

「市場錯把聯準會的政策變化看成了積極因素，」Alejandro Arevalo 表示。「如果他們下調利率，那是因為他們的經濟出現了基礎性問題。我認為下半年會更震盪，我們為此加大了防禦力度。」

過去兩個月來，Arevalo 不斷將他的新興市場債券投資組合，從垃圾債向投等債傾斜。

幫助管理 510 億美元資產的 Arevalo 表示，他賣掉了經濟明顯放緩的國家的金融公司債。對比之下，他在增持巴西紙漿和紙張出口商債券，因中國需求增加；另外還在增持牛肉出口商的債券，因中國豬肉產業遭到非洲豬瘟打擊。Jupiter 拒絕透露與這一策略相關的具體基金名稱。

以聯準會為首的全球主要央行紛紛向鴿派傾斜，導致負殖利率債券規模激增，提升了新興市場債券的吸引力。彭博巴克萊指數顯示，新興市場高收益美元債的平均殖利率在本月跌至 7.09% 的一年多以來最低，但仍是投資級債券殖利率的兩倍左右。

新興市場高收益債與投等債之利差 圖片：Bloomberg

「在許多情況下，利差並沒有正確反映許多高收益公司和國家的基本面情況，」Arevalo 表示。「投資者追逐收益的需求如此之大，是鎖定獲利的好時機。」

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