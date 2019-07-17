RISC-V威脅有感？ARM推IP靈活授權 先使用後付費 用多少算多少

鉅亨網編譯許家華 2019年7月17號7點38分

英國 ARM (安謀) 週二 (16 日) 宣布「Flexible Access 」IP 靈活授權模式，擴大新舊合作夥伴進入與授權其半導體設計技術的方式。

若想使用 ARM IP 構建 CPU 和 SoC 晶片，可以選擇 Flexible Access 模式，就無須一開始就支付完整授權費，而是先免費取得 ARM 的技術組合包，再根據開發成品中實際使用的部分來支付授權 IP 費用。透過 Flexible Access 模式，企業可以給予他們的設計團隊更多自由來實驗、評估和創新。

ARM IP 集團總裁 Rene Haas 表示，「創造 Flexible Access 模式是為了因應成千上萬的安全連網設備所帶來的商機，藉著結合無限制設計途徑，不再前置許可承諾，我們讓新舊客戶都能參與到 IoT、機器學習、自駕車和 5G 等成長機會。」

目前已經簽署 ARM 此項參與模式的企業包括 AlphaICs、Invecas 和 Nordic Semiconductor，且均已可使用 ARM 廣泛範圍 IP 產品、支撐工具、培訓工具。

此模式內的 IP 涵蓋了絕大多數 ARM 架構的處理器，包括 Arm® Cortex®-A, -R 和 -M 系列 CPU 核，為過去 2 年來簽署的全部 Cortex CPU 授權內的 75%，另外還有 Mali GPU、系统 IP 和工具等，如 Cortex A53、Mali G52，但暫時不含 A75、A76、G72 這一類高階產品。

(詳見：Flexible Access 模式內全部可取得的 Arm IP 列表)