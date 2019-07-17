為降息鋪路！一文掌握Fed主席鮑爾與官員談話

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 與多位官員週二 (16 日) 發表談話，鮑爾重申將採取適當行動以保持經濟擴張，而經濟前景的不確定性增加降息的可能性。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (16 日) 在巴黎發表談話，詳細說明了聯準會官員對貿易發展和全球經濟增長的擔憂，經濟前景的不確定性增加。

此外，他還表示，聯準會官員對有關聯邦債務上限、英國脫歐以及通膨率低於聯準會 2% 目標的長期缺口感到擔憂。

鮑爾表示，聯準會預估，截至 6 月份的 12 個月中，核心個人消費支出價格 (PCE) 指數為 1.7%，為 2 月以來的最高，但通膨壓力仍然持續低迷。他重申，自上次 6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議以來，經濟前景沒有改善，這為降息奠定了基礎。

鮑爾表示：「這些綜合因素強化採取更為寬鬆政策立場的理由。我們正在仔細監測這些事態發展，並評估對美國的影響，聯準會將採取適當的行動來維持經濟增長。」

鮑爾還解釋其他央行的行動可能對聯準會貨幣政策產生影響。

鮑爾稱：「我們已觀察到國家貨幣政策如何通過金融市場、貿易和互信管道影響其他國家的經濟和金融狀況。在這個新世界中執行我們的任務要求，瞭解這些相互關聯的預期影響，並將其納入我們政策決策。」

鮑爾並沒有說明聯準會將會有多大程度的寬鬆政策，但具有投票權的芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯 (Charles Evans) 週二也發表談話，他表示，低通膨和經濟不確定性表明，聯準會需要在 2019 年底前最多降息兩次。

埃文斯解釋，從長期來看，兩次降息甚至可能還不夠，因為美聯準會正艱難地應對持續低通膨、貿易緊張局勢以及全球經濟放緩。

埃文斯稱：「除非我有充分的理由認為，這將以某種方式造成大量通膨，否則僅就目前趨勢來看，我有信心在年底前提出多次降息。」

今年無投票權的達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週二表態，近期美債殖利率下滑表明，聯準會可能會採取「適度、有限」的降息措施，暗示他不會支持降息兩碼的舉措。

市場預期聯準會在 7 月 FOMC 會議上降息機率百分百。(圖片：Fedwatch)

目前聯邦資金利率目標區間目前維持在 2.25% 至 2.5%。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，市場預期聯準會在 7 月 30-31 日 FOMC 會議上降息一碼的機率超過七成，降息兩碼的機率為 27.6%。預計 2019 年底或 2020 年初可能還會有兩次降息。