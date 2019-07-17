華為禁令擬「法律化」！美國會不願川普放過華為

週二 (16 日) 美國參眾兩院聯合提出一項法案，希望保持對中國科技巨擘華為的黑名單限制。若法案通過，未來沒有國會許可，華為都不得從黑名單上任意除名，川普政府也沒有給予特殊許可的權利。

這項法案名為「捍衛美國 5G 未來法案」(Defending America’s 5G Future Act) 由共和黨議員 Sen. Tom Cotton 與民主黨議員 Chris Van Hollen 等人共同提出。顯見兩黨在華為限制上，極具共識。

G20 高峰會後，川普曾表示，未來將部分放寬華為禁令，開放華為購買部分零組件。然而，這樣的態度顯然未受到多數國會議員的認同。

提出議案的議員們，都將華為視為美國國土安全的「威脅」。認為國會應加大立法權，對華為、中興通訊等黑名單上的公司，保持嚴格限制，同時，國會應有權利拒絕與華為供應鏈有關公司的豁免權。

Sen. Tom Cotton 表示：「美國不該出售工具給我們的敵人，讓他們反過來監視美國的行動」。認為美國應認真看待國家安全遭受的威脅，禁止與黑名單上的公司開展業務關係。

(15 日) 美國共和黨眾議員也提出相關的美國 5G 技術支持法案，欲幫助美國在國際電信聯盟具備代表性的突出領導地位，抗衡中國在下一代 5G 技術上日益擴大的影響力。