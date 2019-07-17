不忘端關稅威脅！川普：美中達成貿易協議長路漫漫

美國總統川普週二 (16 日) 在白宮表示，美中要達成貿易協議還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對價值 3250 億美元中輸美商品加徵關稅。

受川普消極言論影響，週二道瓊自盤中高點應聲下挫近 50 點，暫報 27312.39。

道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

G20 川習會後，美中暫時休兵，重啟談判，川普週二於白宮坦言美中貿易談判進展不慎樂觀，他表示：「美中要達成貿易協議還有很長的路要走。中國原本應該購買美國農產品，但白宮正在觀察中國是否會這麼做。」

儘管本週美中貿易團隊將進行部長級電話磋商，川普的疑慮其來有自。週一 (15 日) 中國官媒《人民日報》刊出中國商務部長鍾山專訪，鍾山對貿易談判強硬態度引發白宮的憂慮。

鍾山於專訪中特別提到中國政府的「6+1 重點工作」，其中 1 就是做好中美經貿摩擦應對。

鍾山抨擊美方挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義。他呼籲：「我們要发揚斗爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」

美國財政部長梅努欽週一 (15 日) 向外媒表示，他預計本週將再次與中國貿易代表通話。梅努欽表示，如果電話磋商取得重大進展，他和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 可能會前往北京，進行新一輪面對面的貿易談判。

Evercore ISI 中國研究團隊負責人 Donald Straszheim 在一份報告中稱：「目前美中甚至還沒有安排面對面的會議，雙方分歧比去年阿根廷 G20 峰會更大。」

Donald Straszheim 表示：「採取實質性措施，採取部分行動，加上空泛言論，這將是一種解脫，但從貿易戰演變為遏制中國崛起的冷戰的問題，這卻遠遠未達解決。」