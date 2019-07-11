Fed降息循環若啟動 債市「裸泳」的台灣壽險業恐遭殃

聯準會轉向鴿派，降息一旦啟動，美元走貶，這可能會威脅未對沖匯率波動風險、持有龐大美債的亞洲壽險公司，尤其是台灣與日本壽險業者。

外媒報導，股神巴菲特曾說過：「只有退潮的時候，你才知道誰在裸泳。」闡述離開現實的時候才知道真相。

假設聯準會真的啟動降息循環，導致美元疲軟，那些大量購買美國公司債，未避免匯兌風險的亞洲壽險業者很可能會面臨窘境。

儘管亞洲壽險業保守著名，但一些分析師表示，亞洲壽險業大量「裸投資」美國公司債部位，尤其是台灣與日本壽險業者，若美元下跌，他們將承受巨大痛苦。

所謂的裸投資 (naked investing)，即在不對沖匯率波動的情況下購買資產的行為。

去年 Fed 鷹派立場，美國經濟也相對強勢，強勢美元讓亞洲壽險業受惠。但相反的是，如果美元走軟，往往槓桿率很高的壽險公司也可能面臨巨額虧損。

週三聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，由於全球經濟成長放緩正對美國構成壓力，且通膨預期疲軟，Fed 將會採取適當行動以持續擴張。

CME 集團的 FedWatch 工具週三顯示，目前市場預期 7 月降息一碼機率為 76.5%、降息二碼機率大升至 23.5%。

隨著聯準會主席鮑爾的鴿派發言，兌一籃子主要貨幣的美元指數週三下跌 0.04% 至 97.06，截稿前，台幣兌美元上漲，報價約 31.072 台幣兌 1 美元；日圓兌美元下跌，報價約 108.30 日圓兌 1 美元。

外國壽險公司是美國投資級公司債的大買冢，日本受困於低利率，台灣受限於較小的國內債券市場，故日台壽險業轉向海外 (尤其是美國) 追逐收益更高的投資工具。

據台灣保險事業發展中心顯示，台灣壽險公司 3 月份持有約 5500 億美元的海外資產，約占其總資產的 70%。日本壽險協會數據顯示，日本壽險公司 4 月份擁有逾 8600 億美元的海外資產。

亞洲壽險業持有外國資產佔比，台灣壽險業 (深藍) 持有的外國資產已超出監管局上限 45%。(圖片：翻攝：花旗研究、Marketwatch)

值得注意的是，台灣壽險業積極積累海外債券部位，持有的外國資產已超出監管局上限 45%，有時還會買進與美國公司債指數連結、在台灣掛牌但以美元計價的指數股票型基金（ETF）來規避上限。

花旗銀行美國投資級信貸策略主管 Daniel Sorid 估計，台灣壽險公司約五分之一的債券投資都沒有進行避險措施。

日本最大的壽險公司日本生命保險 (Nippon Life Insurance Co.) 報告說，日本壽險業者約 40% 投資沒有對沖。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 在一封電子郵件中表示：「對日本、歐元區等地的資產管理公司而言，對沖的隱含成本已為負已有一段時間，因此壽險公司可能對沖不足並不讓我們感到意外。」

外交關係協會 (CFR) 資本流動專家 Brad Setser 表示，美元大幅下滑可能迫使壽險公司回補，透過換匯或遠期合約來對沖債券頭寸，這可能導致本幣走強，並放大美元貶值痛苦。