Fed降息？分析師：小心它讓市場大失所望

華爾街對聯準會 (Fed) 的狂熱可能不會符合投資人的預期。至少根據富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 全球利率策略和總經理 Michael Schumacher 的說法，投資人可能會對 Fed 的下一步行動感到失望。

由於國內和全球經濟數據疲弱，華爾街許多人預計 Fed 將在 7 月底的下一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上調降基準利率。芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具目前顯示，交易員定價 7 月降息的可能性為 100%。

但是，Schumacher 指出，股票市場對 Fed 政策的定價可能有些過頭。

他表示，「我們認為它們會調息而且是兩次，所以共計 50 個基點。但市場已定價降息 65 或 70 個基點，」「所以在我們看來，至少在富國銀行，我們認為 Fed 可能會以某種奇怪的方式因為沒有像預期的那樣降息而讓市場失望。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在為期兩天的國會證詞中提出策略師所說「非常溫和」的評論。鮑爾表示，包括貿易緊張局勢和全球經濟成長擔憂在內的宏觀經濟「亂流」正在對美國經濟活動構成壓力，Fed 將「酌情採取行動」作出回應。

Schumacher 說：「鮑爾想要望減產。」他補充說，週四 (11 日) 稍早公布的美國消費者物價數據並沒有改變鮑爾的觀點，他可能在赴國會作證之前看到這些數據。

而且，如果 Fed 決定降息，指標 10 年期美國國債殖利率也會出現一些違反直覺的舉動，該策略師表示，其 10 年期殖利率的年終目標為 2.30%。週五 (12 日) 時它漲到 2.13%，因為 6 月消費者物價指數超過通膨預期，創下一個月來新高。

Schumacher 說，「我們認為，殖利率可能會以某種不尋常的方式走高，」「通常情況下，你可能會說，『好吧，嘿，如果 Fed 即將降息，債券難道不該大幅上漲嗎？』答案是肯定的，但其實它已經出現了。自去年 11 月以來出現巨大的反彈。我們認為它的反彈已經完成。」

但並非所有人都認為即將降息的想法。

GRZ Energy 創始人兼總裁 Anthony Grisanti 指出，「目前還是沒有人能說服我相信鮑爾會降息，而我認為他不會這樣做。」「我不認為他會在月底降息。」

幾十年來一直交易期貨的 Grisanti 表示，在仍然健康的美國經濟數據、美中貿易協議的前景以及鮑爾從川普總統收到的壓力之間，降息似乎仍然不太可能發生。

他說，「如果我們確實達成貿易協議，他將不得不完全扭轉局面，然後就會失去所有市場信任度。而且我也認為，如果他降低利率，其實看來像是川普的傀儡，」「所以，我認為他會仔細研究這種情況。還要等待更多的數據。」