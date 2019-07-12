中國債第一次獲得國際評等 S&P給予工銀AAA

S&P 全球評等公司 (S&P Global Ratings) 在今年 1 月准許進入中國市場後，週四 (11 日) 第一次發布了評等報告，對於中國工商銀行 (ICBC) 給了 AAA 最高的信用評等。

中國工商銀行作為中國最大的銀行，旗下的工銀金融租賃 (ICBC Financial Leasing) 獲得了 S&P 給予 AAA 最高評等。這項評分是針對中國發行的境內債券。

S&P 認為公司前景穩定，儘管未來仍有一些流動性的風險，但母公司的中國工商銀行具備多元的融資管道與流動性，將可以控制這樣的風險。

對中國來說，這項評等是中國債券市場發展期望已久的一步。中國債券投資人希望，藉由國際信評機構的加入，可以增加國際對中國債券的信任度，改善國內其他信評機構的問題。

對 S&P 來說，也是在中國市場跨出的一大步，且領先了其他兩家主要國際信評公司：幕迪 (Moody’s Investors Service) 與惠譽 (Fitch Ratings)。

S&P 在北京已聘請 30 多位分析師，加快擴展中國境內債券市場的業務。目前主要競爭對手為中國國內的 6 家主要信評公司。

目前中國本土的信評公司，存在過度誇大的可能性問題，透明度亦不足，使國際債券投資者要求更高信評的債券。

分析師認為，S&P 加入中國債券市場後，將讓當地的信評公司競爭更加白熱化。同時，中國監管當局也會加快腳步，鼓勵國際信評公司進入中國國內債券市場，藉此提高中國債券在國際上的地位。國際的信評公司也同樣渴望擴展在中國的市場業務。