中美利差擴大 6月外資持有陸債規模創新高

即使中國經濟仍面臨許多不確定因素，但今年以來國際投資人對於中國股債兩市熱情不減。根據中國中央國債登記結算公司最新數據顯示，截至今年 6 月底，境外機構持有中國債券的規模再創歷史新高，達人民幣 1.65 兆元。

6 月份外資淨加碼中國公債達人民幣 346.19 億元，已連續第 7 個月加碼。同時，6 月底，境外機構在上海清算所持有人民幣 3090.43 億元中國債券，當月淨增加人民幣 400.82 億元。

一位華爾街對沖基金經理指出，外資大買人民幣債券，一方面是 6 月份 Fed 釋出降息訊號，導致許多投資機構轉向加碼人民幣公債等新興市場資產。

另一方面是近期美國 10 年期公債殖利率與德國 10 年期公債殖利率相繼跌至今年低點 1.96% 與歷史低點 - 0.404%，使得人民幣公債殖利率優勢進一步擴大，吸引外資增加人民幣債券配置以取得更高的收益。

(圖: 中國方正中期期貨研究院)





目前加碼人民幣債券等高收益新興市場資產，已經成為不少歐美大型資產管理機構防禦 Fed 未來降息，所引發美元資產投資報酬率下滑的重要策略之一。

外資認為只要人民幣匯率保持長期穩定的升值趨勢，加上中國經濟平穩發展，國際投資人持有人民幣債券規模突破人民幣 2 兆元大關，只是時間問題。

此外，4 月份中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數，未來也有機會納入富時世界公債指數，及摩根大通旗下的全球新興市場多元化債券指數。這顯示隨著中國債券逐步納入國際主流指數體系內，境外法人對於中國債券的需求會上升。

中國萬博新經濟研究院指出，外資配置比例不斷提升，中國債券市場與全球市場的連動性也將增加，這會使外資對中國債券市場的風險控制提出更高的要求，意味著中國債券市場的對沖工具還有進一步升級的空間。

一旦有了充足的對沖工具，能夠滿足外資對於風險控制的需求，就能增加新一波中國債券市場的吸引力。

