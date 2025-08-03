「這位」傳奇投資家清空美股持倉！警示美國將迎史上最嚴重經濟危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-03 13:10

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在新加坡舉辦的「全球華人財富管理與傳承」峰會上，國際知名投資家吉姆・羅傑斯（Jim Rogers）震撼發言，宣布已全面清空所有美國股票（美股）持倉。

傳奇投資家吉姆羅傑斯清空美股！警示美國將迎史上最嚴重經濟危機。(圖：REUTERS/TPG)

他表示，目前僅持有中國與另一未公開國家的股票資產，並強調：「下一次美國經濟危機將是我有生以來最嚴重的一次。」

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羅傑斯將矛頭直指美國債務問題。他援引 1976 年英國債務危機的案例指出，當時英國因公共債務高企、財政赤字失控，導致國內機構投資人罷買國債，政府信用崩盤，而美國正走上與當年英國相似的錯誤之路。

羅傑斯警告：「歷史法則是，債務必須償還。華盛頓認為美國富可敵國，債務問題無關緊要，這種態度與 1976 年的英國如出一轍，而歷史已證明其錯誤。 」

羅傑斯強調，儘管美國當前債務以美元計價降低了短期違約風險，但若其全球領導地位動搖，市場對美元資產的信任將迅速瓦解。

美國就業數據疲弱 牛市恐面臨終結

根據最新數據，美國聯邦總債務已突破 38 兆美元。2025 年 7 月非農就業數據大幅低於預期，失業率上升至 4.2%。

羅傑斯指出，再加上聯準會長期量化寬鬆政策導致的利率歷史低點，都反映出美國處於「非同尋常的繁榮期」，而隨之而來的衰退將「超乎想像」。

羅傑斯說：「自 2009 年以來，美股經歷了史上最長牛市，但華盛頓宣稱『這次不同』，這正是危險的訊號。」

轉向中國：看好旅遊與基礎建設長線機會

與撤出美股形成鮮明對比，羅傑斯透露，他正在積極增持中國股票，並已投資多個中國行業，尤其看好旅遊與酒店業。

他同時高度評價中國「一帶一路」倡議，認為其影響力將如同 19 世紀的鐵路建設，重塑全球經濟秩序。羅傑斯說：「中國將是 21 世紀最重要的國家，孩子們應該學普通話，為未來世界做好準備。」

白銀成避風港 美元僅為戰術配置

相較之下，羅傑斯更看好被低估的白銀，近期已顯著增持。他說：「歷史經驗表明，白銀和黃金是危機時期的終極避風港。」

不過，羅傑斯也坦言他仍持有大量美元資產，但屬於「戰術性安排」，因為當危機爆發時，恐慌情緒會驅使資金湧入美元。他並計畫在危機爆發、恐慌資金湧入時高位出售，進行資產再平衡。

傳奇投資人持續逆勢操作

現年 83 歲的羅傑斯，被譽為「全球投資界活化石」。他與另一位投資人索羅斯（George Soros）共創的量子基金，在 1973 至 1980 年間創下 4200% 驚人報酬，遠超同期標普 500 指數的 47%。

1998 年推出的羅傑斯國際商品指數，也在十年間上漲逾 400%，再次跑贏美股。