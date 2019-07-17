〈彭博專欄〉當心華爾街這項最熱門交易搖身一變成「大冷門」

美銀美林周二公佈了其廣受關注的基金經理調查，「做多」美國國債連續第二個月當選全球「最熱門交易」。6 月看起來還不錯的這一交易策略，到了 7 月儼然成為了「痛苦交易」的完美詮釋。

周二美國國債下跌，延續了已然是去年 10 月以來最差月份的糟糕表現，彭博巴克萊美國國債指數周一跌 0.47%。10 年期國債殖利率從 7 月 4 日低點 1.94% 升至周二高點 2.14%。

考慮到 12 月時該殖利率還站在 3% 上方，最近的反彈並不足以讓債券空頭興奮。不過值得注意的是，這表明交易員可能覺得經濟並不如他們想象的那麼差，也許聯準會今年不需要像債券市場目前預期得那樣降息三次。

本周的經濟數據無疑給是否需要進一步放鬆貨幣政策劃上了一個問號。周一出爐的紐約州製造業指數（本月第一個地區聯邦銀行製造業指標）漲幅超預期。周二公佈的報告顯示零售銷售和工業產值雙雙好於預期。

美債市場的殖利率曲線也顯示對經濟成長下滑的擔憂下降。2 年期和 10 年期國債殖利率之差周二為 26 個基點，高於 5 月的 14 個基點，回到了去年 11 月市場動盪爆發前的水平。

沒有人說月底聯準會召開會議時不會降息 25 個基點，但降息預期已經反映在債券價格和殖利率上。重頭戲將在 7 月之後。如果有任何跡象表明經濟的強勁程度足以讓聯準會之後無需進一步降息，都有可能讓做多美國國債匆匆變成最冷門的交易。

股市追隨債市

在川普表示他可以向中國加征更多關稅後，美國股市下跌並觸及日內低點，凸顯出儘管有鴿派聯準會和一些積極的經濟數據，投資者仍然對貿易戰惡化的潛在影響擔憂不已。如果債券殖利率走高，只會讓股市更難以延續今年的意外反彈之勢。畢竟，考慮到今年不存在的盈利成長，標普 500 指數本益比從年初的 14.6 倍擴大到 17.8 倍左右，只能被視作債券殖利率下跌的副產品。

從本質上講，較低的利率使得未來的現金流更有價值，證明了股票本益比升高的合理性。這可能也有助於解釋為什麼即使創出歷史新高，投資者仍在積極湧入股市。彭博匯編的數據顯示，追蹤標普 500 指數的三大交易所交易基金 (ETF) 上周共吸引資金 62 億美元。

根據彭博新聞社 Sarah Ponczek 的說法，在超過 1,600 檔美國上市的股票 ETF 中，代碼為 SPY、IVV 和 VOO 的這三檔 ETF 上周的吸金量比其他任何基金都要多。

Jefferies 的美國股票策略師 Steven DeSanctis 在周一的一份報告中寫道，投資者「重倉股票」。那麼做多股票會成為新的最熱門交易嗎？從債券市場的經驗來看，多頭們最好希望這一幕不要出現在股市。

（Robert Burgess 是彭博專欄編輯。本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。）

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