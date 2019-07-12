基金便宜沒好貨？別當冤大頭

在挑選基金的指標百百種，到底要用哪些指標才對投資人比較有利呢？資金流向、名牌經理人、4433 法則等方法，大家都耳熟能詳，其中「費用率」是已經經過證實有效的關鍵因素。但是，費用對於基金表現的影響有多大，你知道嗎？

1. 費用率有高有低，買廉不買貴

投資時本來就會產生相對應的費用，而基金內扣費用就是為了因應這些費用而產生的。像是一些開發程度較低、進入門檻較高的資本市場，相較投資成熟股市可能會有更多額外的費用，因此費用率較高還算合理。但是照理來說類似的基金，費用率就不應該相差太多，可是，事實卻有很大的落差。以美國大型均衡型股票類別為例，費用率最高與最低的基金差別就高達了 1.74%。因此在選擇基金時，千萬不可忽略檢視費用率的高低。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/7/9。上表為晨星美國大型均衡型股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。

2. 積極的主動操作，可能讓基金波動度提高

通常費用率比較高的基金，都會主打透過更新穎的投資工具、更主動的操作，來為投資人找尋比較好的目標報酬。可是，這樣主動操作的效果，可能也會帶來比較大的波動。投資人可能會想，如果波動指的是上漲的時候很會漲，那好像也無傷大雅。

但是下表將基金在上漲和下跌時的波動度拆開來看，可以清楚看到，這樣的效果不只發生在上漲的時候，也讓基金在下跌的時候，跌幅更深。因此下一步要關心的重點就是，以長期績效來看，買高費率基金對投資人到底有沒有益處。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2014/7 – 2019/6。上表為晨星美國大型均衡型股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料，依照費用率高低取前五位做代表。

3. 費用影響長期累積報酬率

有些願意付出高費用率的投資人想的是「優秀的基金經理人一年幫我多賺的可能不只這些啊！」所謂便宜沒有好貨，低廉的基金經理費用是不是代表經理人的操盤績效會比較差？下表是高、低費用基金累積績效的比較圖，可以發現以長期績效來看，高費用基金並沒有帶來比較好的表現，而且，在 20 年後兩者累積報酬差了 71.6%，差別極大。

資料來源：Rosstat，「鉅亨買基金」整理，資料截至 1998 - 2018。此處低費用基金是指晨星美國大型均衡型股票類別基金中費用前 20% 低的基金，高費用基金是指費用前 20% 高的基金。包含已被消滅之基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

費用率差很多，高費用率對長期績效不利

投資人在決定投資方向之後，自然而然會開始找值得投資的基金標的。雖然投資人可能會願意花多一些的費用，來換得高超的經理人幫忙操盤，高費用能不能帶來比較好的報酬率未知，但是每年從你的資產收取費用卻是確定的。而且較高的超額報酬，通常也伴隨著較大的可能下跌幅度，對長期績效反而有害。因此建議投資人，在決定好投資類別之後，一定要將費用率拿出來做比較。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

費用率差很多，高費用率對長期績效不利

投資人在決定投資方向之後，自然而然會開始找值得投資的基金標的。雖然投資人可能會願意花多一些的費用，來換得高超的經理人幫忙操盤，高費用能不能帶來比較好的報酬率未知，但是每年從你的資產收取費用卻是確定的。而且較高的超額報酬，通常也伴隨著較大的可能下跌幅度，對長期績效反而有害。因此建議投資人，在決定好投資類別之後，一定要將費用率拿出來做比較。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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