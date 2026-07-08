鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-09 07:30

《CNBC》報導，SpaceX(SPCX-US)股價周三 (8 日) 收在 148 美元，連續第二個交易日跌破上市首日的 150 美元成交價。

這家由馬斯克 (Elon Musk) 執掌的航太與國防公司，於周二正式納入那斯達克 100 指數，距離 6 月 12 日掛牌上市還不到一個月。SpaceX 能如此快速納入那斯達克 100 指數，部分原因在於交易所修改了新上市公司納入該指數的相關規則。

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SpaceX 納入指數後，也促使追蹤那斯達克 100 指數的指數基金與 ETF 必須買進其股票，以符合新的成分股配置。

SpaceX 在 IPO 中，共募得 857 億美元，創歷來最大 IPO 規模之一。這是因承銷商啟動了超額配售選擇權 (greenshoe)，允許公司在市場需求強勁時額外發行股票。SpaceX 最初以每股 135 美元發行 5.556 億股。

掛牌後數日，SpaceX 股價一度強勁上漲，並於 6 月 16 日收盤創下 201.80 美元新高。

納入那斯達克 100 指數後，多家華爾街機構也陸續發布偏多評價。

摩根士丹利首次給予 SpaceX 加碼評級，目標價 300 美元。Bernstein 給予優於大盤評級，目標價 239 美元。RBC Capital Markets 同樣給予優於大盤評級，目標價 225 美元。瑞銀則給予買進評級，12 個月目標價 210 美元。

看多分析師指出，SpaceX 在可重複使用火箭技術、火箭發射服務以及 Starlink 衛星網路服務方面具領先優勢，未來也有望持續提升這兩大業務的獲利能力。

在成長潛力方面，分析師認為，SpaceX 未來有望發展 AI 相關產品與服務，包括 AI 代理程式設計工具、可與 Anthropic 的 Claude 或 OpenAI 的 Codex 競爭的 AI 模型，以及軌道資料中心的開發。