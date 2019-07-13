〈ETF大講堂〉雲端運算ETF正夯

隨著物聯網 (IoT)、智慧型裝置以及工業 4.0 等科技的高速發展，個人與企業所產生的數據量大幅度增長，運算與儲存的需求也日益高漲。如今這些巨量資料大多被儲存在雲端上，具有延伸性並依使用量計費，是不少企業的優先選擇。雲端運算相關服務也隨之成長。據 Gartner 的數據顯示，全球雲端運算市場規模可望在明年達到 4115 億美元，複合年增率為 16.7%，產業規模直逼半導體產業。

隨著市場需求漸高，以及 5G 時代將進而推高雲端服務，市場也推出了相關的金融商品。First Trust 雲端運算 ETF(SKYY) 在 2011 年推出，是第一個專注於雲端運算的基金，如今的資金規模已達 22 億美元。它的流動性也高，每日平均交易近 1600 萬美元。

在 SKYY 的投資組合持有類股中，軟體和 IT 服務佔最大比例達 71.49%，其中包含雲端服務三大形式軟體即服務 (SaaS)、平台即服務 (PaaS) 和架構即服務 (IaaS) 相關類股，像是亞馬遜、微軟、Alphabet 和甲骨文等大廠。

SKYY 的產品組合 (圖片：etf.com)

該檔 ETF 在 6 月的第三週狂賺了 11 億美元，可以說是一個巨大的金額，然而，卻又在上周面臨超過 10 億美元的資金淨流出，幾乎打平了前幾周的漲勢。

儘管作為第一檔雲端運算相關 ETF，SKYY 正面臨著新的競爭對手。在兩個月前推出的 Global X 雲端運算 ETF(CLOU) 資產價值已經達到 4.03 億美元，今年所吸引的資產比 SKYY 多 60%。在 CLOU 的投資組合終於至少有 50% 的類股來自依靠雲端運算獲取營收的公司。軟體和 IT 服務類別占比達到 82.99%，主要包含 SaaS、PaaS 和 IaaS 相關類股，以及數據中心和硬體製造商等類股。

CLOU 的投資組合較為集中，也是專注於雲端運算相關，主要以美股為主。該檔 ETF 持有美股的比例高達 93%，同時也持有少部分澳洲和中國的股票。

CLOU 的投資組合 (圖片：etf.com)

兩者相比之下，在軟體和 IT 服務類別中 SKYY 持有比例為 71%，而 CLOU 則有 83%。SKYY 在持股數量方面更為廣泛，持股數幾乎是 CLOU 的兩倍。不過 CLOU 更專注於直接與雲端運算服務業績相關的類股。

從表現上來比較，在 SKYY 的前五大持股中，甲骨文和亞馬遜，在過去兩個月裡上漲了 3-4%，MongoDB 上漲 5%， CenturyLink 處於虧損狀態，微軟上漲了 11%。

與此同時，CLOU 的最大持股 SaaS 公司 Anaplan 在過去兩個月內上漲了 40%，Coupa Software 上漲 32%，Shopify 上漲 38%，Zscaler 上漲 15.5%。對投資者來說都巨大的回報，表現更是超越 SKYY。

SKYY 與 CLOU 走勢 (圖片：etf.com)

不過毫無疑問，投資者也為優異表現付出了些成本。 CLOU 的總管理費用率為 0.68%，或每 10,000 美元投資 68 美元，而 SKYY 則為 0.60%。

但是到目前為止，投資者似乎並未太多考慮成本差異，更多是為了抓住今年軟體產業中的大熱門而有不少資金流入 CLOU，CLOU 也成為短時間內最成功的主題 ETF 之一。