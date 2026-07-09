〈大立光法說〉H1毛利率49.41% 稅後賺107.93億元年增44% EPS82.35元
鉅亨網記者張欽發 台北
大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開線上法人說明會 ，並公布最新獲利資訊，大立光 2026 年上 半年營收 292.09 億元，毛利率 49.41%，年減 4.77 個百分點，稅後純益 107.93 億元，年增 44.38%， 上半年每股純益 82.35 元。
大立 2026 年第二季營收 136.65 億元，毛利率 49.41%，與第一季相當，年減 4.22 個百分點，稅後純益 46.7 億元，季減 35.92%，年增 3.52 倍，單季每股純益 35.72 元。
大立光今天股價以 4025 元開出，最高 4140 元，最低 3950 元，以 3950 元平盤作收，全場成交量 1512 張。
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