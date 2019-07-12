美中貿易戰休兵激勵股債齊揚 6月境內基金規模衝上3.3兆元

美中貿易重啟談判契機，加上全球央行態度偏鴿派，激勵風險資產走揚，根據信託公會統計，6 月境內基金規模衝上新台幣 3.3 兆元、月增 7.8%，包括國內投資型股票、跨國投資股票與跨國投資固定收益債券規模都較 5 月增加，呈現股債齊揚格局。

進一步觀察，6 月境內基金規模也比去年同期大幅增加逾 35%，包括國內投資固定收益債券、跨國固定收益債券、國內指數型股票與多重資產的基金規模都比去年同期成長，其中跨國固定收益債券與跨國指數型股票分別較去年同期增加 1.48 倍、2 倍，成長力道強勁。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒分析，聯準會釋放強烈寬鬆訊號，激勵全球股市彈升，帶動股票型基金投資氛圍回溫。

觀察主要經濟體表現，美國雖仍受貿易戰影響，但許多企業的營運是由產業與科技趨勢帶動仍有小幅度成長，未來可望在景氣短期調整後重返向上軌道，在市場資金充裕與貿易戰和緩助益下，可望浮現投資吸引力。

至於歐洲市場經濟由內需提振，呈現全面實質復甦，目前市場對英國脫歐議題也已不再過度反應，日本產業受惠於全球科技產業成長，消費數據可望擺脫前期低迷狀態。

整體而言，主要經濟體長期基本面向上，加上貨幣寬鬆環境明確，從兼顧成長性與分散區域風險的投資角度，適合藉由全球股票型基金布局。

至於債券部分，由於全球低利環境明確，擁有相對高殖利率優勢的新興市場債券，持續為收益投資焦點，其中｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金仍多由新興債基金月增金額居前。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，6 月新興債市受到美國聯準會鴿派立場、貿易危機解除，帶動整體表現轉佳，並反映於規模成長之上。

張瑞明認為，美中貿易談判雖未有實質新進度下，資產價格表現將聚焦於聯準會貨幣政策步調，依目前景氣狀況，距離降息循環啟動時點已不遠，但要注意的是，市場預期還是可能與聯準會實際舉措有所落差，因此公債與風險性資產或面臨一定程度震盪風險。