鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 09:47

雖然美國與伊朗戰爭重啟，也可能重現封鎖荷姆茲海峽的態勢，但美股科技類股指數今晨逆勢收高，亞洲區域股市日、韓股跟隨反彈，台股今 (9) 日開出小高盤，儘管下周召開法說的台積電 (2330-TW) 早盤下跌，但坐擁法說題材的南亞科 (2408-TW) 卻早早拉上漲停，下午召開法說的大立光也急拉漲逾 4%，帶動指數震盪走高一度漲逾 200 點，攻克月線及站回 4 萬 6 大關。

台股大盤指數早盤指數 45805.62 點開出，但也遭逢市場沉重賣壓打壓指數而翻黑，指數早盤最低 45612.08 點，最高 45850.71 點，市場全場成交值 8386 億元。

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資深證券分析師黃漢成指出，台股雖然已摜破月線，但電子股族群的輪動包括被動元件、記憶體及功率半導體在輪動，並看好功率半導體今天能接棒演出，大盤將維持高檔震盪走勢。

同時，早盤亞洲區域股市日本及韓國股市指數走強，也爲台股多方帶來底氣。

今天早盤以個股題材爲主軸，昨日公布 6 月營收 6.63 億元並年增 2 倍的千附 (8383-TW) 跳空漲停報 69.7 元，而台積電下跌，鴻海 (2317-TW) 早盤在平盤附近 237.5 元震盪；大立光 (3008-TW) 今天將召開法人說明會，並公布第二季獲利及第三季展望，早盤股價重新 4000 元大關，漲幅 1% 以上。明天將舉行法說的南亞科 (2408-TW) 也在早盤攻上漲停。

統一證券指出，美伊戰爭重起，油價上漲，加上外資連 5 日賣超台股，期貨淨空單仍逾 8 萬口，預估指數高檔震盪；惟輝達新推出 Vera CPU 逐步擴大市占、SpaceX 獲准發射高達 10 萬顆的第三代星鏈衛星、下周尚有台積電法說及生技大展題材，台股長多格局未變。

統一證券指出，短期技術及籌碼面凌亂，操 作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，選股以流動性佳的中大型 AI 權值股為主。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及自行車等族群。

國票證券指出，AI 基建需求快速擴張，同時加上上游原料缺料漲價，推動台達電電源產品報價有望走升，不僅支撐毛利率表現，也有望帶動漲價效應擴散至相關電源供應鏈，相關個股可留意切入機會。

今晨收盤美股表現上，道瓊指數下跌 576.76 點，或 1.09%，收 52,348.39 點。那斯達克指數上漲 51.96 點，或 0.20%，收 25,870.65 點。S&P 500 指數下跌 21.14 點，或 0.28%，收 7,482.71 點。費城半導體指數上漲 274.45 點，或 2.23%，收 12,574.97 點。NYSE FANG + 指數上漲 26.48 點，或 0.15%，收 17,324.11 點。