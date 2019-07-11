〈分析〉美國若降息、中國如何因應？這「4大工具」為可能方向

美國聯準會主席鮑爾暗示，降息可能就近在眼前。若美國真的降息，對於中國來說，貨幣政策將相對有更多的轉圜餘地。唯一的問題是，要使用何種工具？

由於經濟放緩、貿易戰打壓等，中國人行進一步的寬鬆貨幣政策，似已箭在弦上。同時，目前人民幣相對持穩，對中國來說，提供了政策更多的空間。

Citic Securities 固定收益研究部長 Ming Ming 表示，美國若在 7 月降息，相對提供中國降息的機會空間。「人行很有可能會跟進」她表示。

不過，中國可能不是跟著降息而已這麼簡單。中國在貨幣政策上的工具，相當多且不斷變化。目前中國人行在貨幣政策的未來走向，尚未給出市場任何明朗的線索，這個月的中央政治局上可能會有些較明確的方向。

以下為 4 大中國可能採用的貨幣寬鬆方式：

1. 調降逆回購利率

中國 7 天期逆回購利率 (7 days reverse repo rate) 是市場的利率風向指標，也是這幾年來相對應美國聯準會利率政策，可能最相關的貨幣工具。中國人行最後一次提高此項利率，是在 2018 年 3 月，之後就一直保持不變。根據彭博社調查，多數經濟學家認為，今年下半年這項利率將有調降的空間。

白: 中國 7 天期逆回購利率 藍：美國基準利率 （來源：Bloomberg)

不過經濟學家也提醒，若沒有其他配套措施，只是進一步降低市場的借貸成本，可能幫助不大，主要因為市場有很多低廉資金成本的管道，此外，市場情緒低落與生產產出的放緩，可能需要更多的措施因應。

2. 利率進一步改革

近期中國總理李克強在國務院會議上表示，承諾降低「實際」的借貸成本，表明可能藉由降低借貸費用、創造更好的貸款傳導途徑，來代替直接降息。

這項長期的利率改革，雖然尚未公佈細節，不過中國當局正努力朝這個方向走，希望使市場上同業拆款利率和債券的殖利率，能更與中國人行的短期與中期的利率目標貼近。同使降低成本，恢復企業借貸需求。

3. 調降存款準備金率

降低存款準備金率，將可以提供更廉價的長期資本，且同時刺激信貸需求。市場預期，今年存準率有機會進一步調整。李克強先前也表示，這個月政府將可能針對特定行業提供針對性的降準政策。

4. 中期貸款工具調整

中國在調整 7 天期逆回購利率的同時，也會針對利率較高的中期放款工具做調整，否則將會出現套利空間。目前整體透過中期貸款工具的借貸金額已經下降，且若中國同時進一步降低存準率，將使銀行有更廉價的資金償還這些貸款。

基準利率或已不再受重視？

中國的一年期放款利率似乎已不是人行最主要的貨幣工具。考慮到人民幣面臨的走貶風險，以及房地產市場、股票市場等泡沫風險，人行在 2015 年 10 月最後一次降息之後，三年多來一直沒有改變這項利率。根據今年的利率改革政策，或許未來基準利率將可能不再重要。

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