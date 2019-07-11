〈分析〉下半年中國水泥需求略高於供給 價格震盪機率高？

中國水泥市場自 2016 年供給側改革後，若不看淡旺季的價格波動，水泥價格趨勢明顯向上走高。不過今年上半年，中國水泥價格上漲動能已經走緩，在經歷 38 個月的多頭走勢後，似乎有出現反轉的跡象。

資料來源: 數字水泥

細分來看，今年中國水泥價格趨緩主要受到東北地區水泥價格大幅下滑，以及西南地區水泥價格走弱所致。

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供給端

今年 1～5 月中國水泥產量年增 7.1%，整體而言產業似乎還處在上升周期中，除了西南外，其他區域漲幅均處於近三年新高。

但供給端目前最大不確性來自中國環保部推出更嚴格的環保排放標準，使得今年 1～5 月份只有 5 條新產線投產。此外，10 月 1 日起 P.C 32.5R 標準的水泥將全面淘汰，這將使得下半年水泥供應成長比上半年更加減緩。

需求端

上半年，受惠於建築工程投資和新開工面積成長超出預期，反映出房地產市場出乎意料的強勁，也提升對水泥的需求。

資料來源: 中國統計局

同時，從房地產業取得的資金的成長可以看出，上半年房地產業仍能取得穩定的資金來源。

資料來源: 中國統計局

不過今年以來除了部份熱門城市能吸引開發商積極買地外，整體而言建商買地金額是在下滑，也因此可將更多資金用於建設方面，這是使得上半年水泥需求還能保持在一定成長水準的重要因素。

但中國政府為防止房地產調控失敗，已經開始加強限制開發商取得資金管道，這將導致下半年水泥需求恐不如上半年。

水泥需支另一大支柱就是基建。不過與房地產的意外相比，今年基建投資也是出現意外，只是走向與房市相反。1～5 月份中國廣義基建年增率只有 2.6%，雖比去年有所回升，但低於市場預期。

從和基建資金來源相關的幾個主要管道進行解讀，這波中國政府對基建的資金支持如城投債、專項債、公共財政支出、人民幣貸款等均所有改善，但各地方政府的賣地收入則明顯萎縮，也導致上半年喊得沸沸揚揚的基建政策效果不如預期。

不過，中國政府已在近期大力鼓吹地方政府積極將年度舉債目標提早完成，好讓各項基建施工即早進行。因此，下半年基建所帶動的水泥需求有機會優於上半年。

整體來看，今年下半年水泥在供給方面，基本上增產與淘汰的部份能相互抵消，而需求方面則是房地產與基建此消彼長，供需似乎不會出現太大改變。若依照申萬宏源預估，今年下半年水泥供給年增約 0.6%，需求年增約 4% 來看，水泥價格反轉機率小，維持高檔震盪機率高。