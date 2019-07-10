〈分析〉7月中國市場資金需求高 人行不再按兵不動？

7 月 4 日，中國 DR001 下滑至 0.8431%，創下近十年來新低；而 R001 和隔夜 Shibor 也相繼跌破 1%，分別來到 0.9291% 和 0.8440%，顯示出中國銀行間流動性極為充裕。

(資料來源: wind)

不過中國歷史上很少見如此寬鬆的貨幣環境，上一次出現類似的情況已是 2008 年金融海嘯時期，中國人行緊急進行 4 次降準與 4 次降息，才使得 DR001 跌破 1%。

而時隔十年後，中國貨幣市場再次出現 DR001 小於 1% 的情況，主要在於中國人行為因應包商事件，及季節性因素市場對於流動性需求提升，才擴大公開市場操作。

自 5 月底以來，中國人行緊急向市場釋出逾人民幣 6000 億元資金，在大量資金挹注下，中國貨幣市場平穩跨越半年度的時間點，中小銀行也順利度過上半年的 MPA 考核。

不過在銀行間流動性穩定後，非銀機構的資金成本 (GC007) 不只高於 DR007，且波動幅度也明顯大於銀行間的利率波動。但在中國人行與中國銀保監會出面協調大型銀行與大型券商進行針對性放款下，目前 GC 與 DR 的利差已開始縮小。

不過即便非銀行間利率一度出現危機，但中國人行仍採取產業自救的方式解決流動性問題，不主動釋出資金，已暗示中國人行並不希望寬鬆貨幣環境維持太久。

所以約在半年度結算的時間點前後，中國人行已經暫停公開市場操作，不斷的緩慢回收市場資金，而指標利率如 DR001、DR007、各天期 Shibor 也漸漸往常態價位前進，整體利率已呈現反彈。

(資料來源: wind)

短期來看，中國短天期利率水準雖會反彈，但尚不至於走升，大方向來看是保持在一個區間範圍波動。

此外中國人行在近期可能將重新回到公開市場進行操作，主要在於 7 月份公開市場有人民幣 5600 億元逆回購到期，人民幣 6905 億元 MLF 到期，若中國人行不釋出資金，淨回收金額將達到人民幣 1.2 兆元。

若再計算 7 月份繳稅規模將在人民幣 7000 億元左右，及地方一般債和專項債總計發行人民幣 3000 億元～人民幣 4000 億元來看，整個 7 月份資金缺口超過人民幣 2 兆元。

在這龐大資金需求之下，合理推估中國人行會釋出資金保持流動性，穩定市場利率，且今 (10) 日中國人行雖未在公開市場進行操作，但其針對市場流動性的聲明已從過去的「偏多」改為「合理水平」。

