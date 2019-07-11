【馮冠華專欄】A股若配合，恆指有望二連升

7 月 11 日推介 - 雅生活服務 (3319)

1）昨天港股市況總結：恆指週三小幅反彈並終止五連跌。指數高開 129 點後最多曾上升 196 點，高見 28312 點；最終收報 28205 點，上升 88 點。全日恆指的波幅只有 167 點。成交方面，金額按日再下跌約 9% 至 643 億。港股通南下總成交額按日下跌約 14% 至 64 億，流向仍是淨流入，金額約 11 億。滬深股通北上維持淨流出，金額約人民幣 16 億。藍籌 30 升 12 跌 8 持平。



板塊方面，物管、燃氣、醫藥及手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 13.4%。牛熊證街貨最新比例為 64:36，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 60:40，重貨區方面，熊證仍在 28550-28599，牛證返回至 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28340 點，上升 138 點，高水 135 點。港股 ADR 上升 108 點，相等於恆指 28312 點。

簡評：儘管上證昨天下跌，但五連跌後的港股，整天也能維持上升，市場亦沒有多大理會早上公佈疲弱的 PPI 數據；反而，美國宣布豁免對其中 110 種中國貨品徵稅，以及羅斯表示，「在不威脅國家安全的情況下」，政府將為希望與華為開展業務的美國企業發放許可證的消息，或是昨天港股能止跌的原因。當然，成交並未配合，市場亦似靜待鮑威爾的聽證講話。至於其他指標，亦見有少許轉好跡象；這包括做空比率下降、北向資金淨流出再減少、南下資金淨流入増多，以及藍籌也見升多跌少。

執筆時，美股及港股夜期造好，美股三大指數均曾再創即市新高，皆因鮑威爾指美國經濟「再現亂流」，而局方將作出合適行動。市場對此解讀為本月或有機會減息 50 點子。及後鮑威爾拒絕正面回應會否一次過減息半碼，令市場失望，美股及港股夜期升幅又收窄。筆者仍相信，聯準會在 7 月的議息，應不會偏離市場估計的減 25 點子，而年內再減的空間應還在，所以對環球股市下半年的表現仍是樂觀。

筆者在週一早報提及的 5 隻本土強勢股，有 3 隻在昨天再創 52 週高位，包括醫思醫療（2138）、必瘦站（1830）及大家樂（341）。至於另外兩隻，香港寬頻（1310）應較香港電視好。從近年巿場給予管理優良公司的溢價看（如煤氣（3）及領展（823）），此類公司也不用急於獲利，現價仍可吸納。昨天破頂的，也不乏一些在筆者早報經常出現的，如李寧（2331）、頣海（1579）及波司登（3998）。



至於消息面上，可留意盈喜股，包括雅生活服務 (3319) 、美東汽車（1268）及三一國際（631），但這些均應會大裂口高開的。在走勢或未來消息面上或有機會突破的，可再留意澳優（1717）和恆大（3333）（下星期將宣佈會否派發股息）。

2）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 77 點或 0.29%，標指和納指則分別上升 0.45% 及 0.75%。十年期債息回落至 2.061%，美滙指數下跌至 97.08。紐約期油最新報 60.37 美元。

3）個股訊息：雅生活服務（3319）公布，預期截至 6 月底止，中期股東應佔溢利及綜合純利，皆按年增長逾五成。該公司解釋，預期盈利上升，主要由於物業管理在管面積增加，以及多元化增值服務所產生的收入上升，使利潤大幅提升。（信報）

德昌電機控股（179）公布，截至 6 月底止財年第一季，營業額 7.67 億元（美元，下同），按年下跌 12%。倘未計入滙率變動，營業額下跌 9% 至 7.94 億元。德昌電機同時發盈警，預料截至 9 月底止中期的股東應佔溢利，將遠低於 2018 年度同期。（信報）

小米（01810）今年 1 月將紅米（Redmi）戰略升級作為獨立品牌營運，並在當日發布 Redmi Note 7，隨後在 3 月再發布 Note 7 Pro。小米最新宣布，Redmi Note 7 推出 6 個月銷量突破 1,500 萬台。小米指，Redmi Note 7 發布後 29 日中國區銷量即突破 100 萬台，4 個月全球銷量突破 1,000 萬台。Redmi 系列成功升級為具有完整產品矩陣的獨立手機品牌，亦標誌小米手機品牌拆分策略的成熟落地。（經濟日報）

4）新股訊息製造及銷售半掛車及專用車上裝的中集車輛（1839）今天掛牌，暗盤價收報 6.19 元，較招股價 6.38 元，跌 0.19 元或 2.98%。（信報）

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