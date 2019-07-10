鉅亨買基金攜手富達 下半年掌握「防禦+配息」提高勝率

全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」與富達投信合作「成就人生好息富」說明會圓滿結束，短短三周吸引近千人報名，展望下半年投資，富達投信建議，用高息角度，從亞洲高收債券、全球入息與基礎建設股票等防禦型基金介入；「鉅亨買基金」也建議，先掌握債券配息為主，再搭配穩健型的全球股票基金，進一步掌握 2019 年下半年的投資機會。

目前美中貿易戰重啟談判，在經濟成長速度放緩影響下，富達投信資深經理吳孟達認為，目前市場不確定性較高，建議利用息收益為核心，如美國或亞洲高收益債券為核心掌握收益，而追求成長可以增持低波動的全球入息股票或基礎建設基金等標的。

因經濟成長放緩，掌握息收益是相對較穩健的投資方式；吳孟達認為，投資於存息概念股票將比一般的股票要好，全球股票配息率達 3% 以上，已是高股息的標的，根據過去 20 年的數據分析，MSCI 高股息股票指數與 MSCI 世界指數比較，於美國經濟 GDP 成長率介於 2% 到 4% 的溫和成長之階段 MSCI 全球高股息的指數表現相對較 MSCI 世界股票勝出許多。

針對配息基金，「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭認為，買債券型的投資人往往追求較高配息，但不知道挑選高配息基金可以從兩方向著手，比較高配息率的基金不妨從垂直與水平二個方式來進行配息基金的挑選。

首先，垂直挑選方式是比較同一檔基金過去的每月、每季或歷史的配息紀錄，從中挑選出較高的配息率，在較高配息率的公式中，高配息率也意味著偏低的基金淨值。而水平的基金挑選方式，則是篩選同一類的基金互相比較配息率，譬如: 某某新興市場當地貨幣債基金，與某一新興市場本地貨幣債基金，同樣的一類別中，互相做配息率比較，此為水平篩選方式。

羅瑤庭也提醒，投資人往往都會把高收債券與新興市場債券不同的基金拿來相比，但不同的類別不應該拿來互相做比較，應該是用同一類的基金相比，再挑選配息率較高、波動較低，且中長期報酬表現較佳者。

羅瑤庭表示，想抓住下半年全球趨勢變化並不容易，「鉅亨買基金」提供對的策略與對的投資工具，以資產配置角度出發，建議投資人可以利用最簡便的方式，做好自身的風險管理與資產配置，也提供配息基金手續費 0 優惠活動，投資配息債券基金。而「鉅亨買基金」也提供三種投資方案，包括: 趨勢 360、趨勢寶、阿發總管等半自動或全自動的方式投資，讓投資人自由判斷選擇。

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