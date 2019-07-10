【富蘭克林】目標日期基金熱 在美規模1.2兆美元創新高

退休理財首要控風險 目標日期策略輕鬆投資

專為退休準備設計的「目標日期基金」在美規模於今年第 1 季創高至 1.2 兆美元，過去 10 年大幅成長近 3 倍（見圖），富蘭克林華美投信指出，這顯示退休投資正持續投入能平衡資產成長潛力，以及個人風險承擔的目標日期基金；在台灣，目標日期基金也成為各基金平台的退休投資選項，協助投資人進行退休理財計畫。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼表示，與一般共同基金不同，目標日期基金會隨目標日期的遠近主動調整資產配置，在投資人離退休年齡還很久時適度提高風險以追求成長潛力，步入中年則採穩健布局，直至屆退階段持續增加保守資產，以符合人生不同階段的風險承擔能力，能幫助沒有經驗的投資人解決投資選項太多、無法自己調整資產配置等難題，因此被美、英等國納入退休計畫預設基金選項，由確定提撥制與個人退休帳戶大量持有，突顯目標日期基金適合退休投資的特性。

雖然台灣退休金制度尚未開放自選，但想仿效國際退休計畫作法的投資人不用扼腕，國內已有富蘭克林華美投信在 2017 年推出三檔不同目標退休日期的目標日期基金，投資人只要設定好自己的退休時間，選擇日期最接近的基金即可輕鬆建立理財計畫 *，其首創的「類年金」設計並將資產配置考量延續至目標日期之後，讓投資人可視市況與個人資金需求，在市況佳時選擇一次買回，或藉由每月買回機制達到類似年金的效果，更避免基金投資成果被迫於低點一次贖回的風險。

富蘭克林華美投信建議，現階段各基金平台紛紛納入目標日期基金做為投資選項，由於退休理財是長期規劃，投資人可留意已有歷史表現的基金，適當參考其過往績效與市況的關係，進而挑選出適合自己的基金，並善用時間複利助一臂之力。愈早開始投資，就愈有機會在退休年齡到達前，藉由適當投資策略補足退休金缺口，進而實現理想退休目標。

※富蘭克林華美退休傘型基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。