〈理財〉利用複利威力 以內需股避貿易戰 搭配「特別股+債」穩報酬

G20 後進入「後貿易戰時代」，要怎樣資產配置才能持盈保泰是每個投資人關切的議題，台北富邦銀行資深協理曠嶽慶指出，別忘了利用複利威力，資產配置則建議選擇較能規避貿易戰衝擊的內需型股票、固定收益型的組合式商品，並搭配透過投資級公司債、高收益債、新興市場債及特別股等收益型資產，可在瞬息萬變的投資環境中持續獲取穩健報酬。

台新投顧總經理李鎮宇表示，美中雙方底線明顯衝突，貿易戰風險仍未消除，全球景氣趨緩，料下半年 Fed 將降息，第三季應留意貿易戰、景氣、地緣政治風險的共伴效應。

曠嶽慶表示，投資不怕有風險，最怕不知道風險在哪。在對風險「無知」的情況下，只要依照最基本的投資原理和市場邏輯，利用複利的威力，還是可藉由多元的資產配置打造亮眼的投資成績單。

曠嶽慶舉 1626 年傳說中的曼哈頓購買事件為例，當時白人用 24 美金的珠鍊、布料，向印地安人交換曼哈頓島；如今，華爾街所在地的曼哈頓島已成為全世界最大的金融中心。當年的 24 美金，以年利率 3% 的複利計算，在 393 年後的今天，可累積 266 萬美元；若提高為年利率 7% 的複利，可累積高達 8.5 兆美元的財富，這也是股神巴菲特所強調投資複利的威力。

若回歸市場實際情況，根據 Bloomberg 統計，包括信評 BBB - 的投資級公司債、高收益債、新興市場債，從去年 8、9 月至 11 月中雖然跟著全球股市出現 2%~4% 的小幅回落，但 2018 年底至今年 5 月初，由於基本面重獲資金青睞，美中貿易衝突與多數新興國家無直接關係帶動，三種債券指數皆出現 8%~9.5% 不等的強勢反彈，其中投資級公司債、新興市場債，甚至不畏美中貿易衝突二度白熱化的衝擊，在 5 月初過後仍分別出現 1.5%、0.5% 的漲幅。

統一全球債券組合基金經理人葉金江也表示，川習會後，美中相當於是回到了 5 月的談判點，美中重啟磋商之後，可能還是會有小波折，但在市場逐漸習慣雙方角力模式後，預估對市場的影響短暫，躲在避險資產的資金會逐步流出，追逐更好的收益，預期美國十年期公債殖利率會出現彈升，美元區間震盪，資金重新回流新興市場。

曠嶽慶進一步表示，若投資人選擇股票做為資產配置，可以內需型類股為方向來規避貿易戰的衝擊，包括美股的公用事業、住宅營建、必須消費、健康護理類股，和陸股中的公用事業、必須消費類股等內需型股票，近期內需型類股的指數表現皆比整體大盤強勢。

另一項在貿易戰期間表現亮眼的投資工具為特別股，曠嶽慶表示，特別股的派息頻率固定，是一種「收益特性像債券」的股票。

曠嶽慶指出，根據 Bloomberg 統計，從今年初到 4 月底，若比較全球主要金融資產類別殖利率，特別股達 5.61%，收益率水準接近全球高收益債。如果把時間拉長，從 2010 年以來至今年 4 月底，特別股的資本利得加股息的累積總報酬率更高達 91.3%。在資產配置中，加入特別股可顯著降低波動程度，提高投資效率。