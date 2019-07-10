Q3投資瞄準拉美、東南亞 拉高新興主要貨幣主權債

金融市場上半年股債雙漲，所有金融資產齊頭走揚，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行發表今 (2019) 年第三季金融市場投資展望暨資產配置建議，認為第三季資產配置採取 50／50 股債平衡布局以分散風險，防禦型產業及拉丁美洲、東南亞等國相對有投資利基，拉高新興主要貨幣主權債配置比重較有優勢。

中信銀行表示，2019 年上半年貿易風險逐漸影響實質經濟，全球貿易量明顯下降，彭博社（Bloomberg News）本月 1 日公布全球 32 位經濟學家預測全球 2019 年經濟成長率之中位數，由年初 3.8% 下修至 3.3%。

就目前觀察，全球製造業動能不足，企業固定投資呈現放緩趨勢，然而消費端卻表現頗為強勁，中國大陸及美國消費者信心指數上半年均創新高，中國信託銀行觀察，消費信心走高將繼續支持民生消費成長動能，強勁的終端需求有效消化庫存，將帶動下半年製造業活動回溫。

進入下半年，中信銀行認為，貿易戰進入延長賽局可能性大，產業鏈在分散調整過程中，企業訂單以及資本支出有所停滯或縮減將時有所聞。然彭博社今年 6 月 18 日統計，全球券商下修企業獲利動能，由 1 至 3 月平均月增率 - 3%，收斂至 4 至 6 月平均月增率 - 0.9%，貿易戰負面消息對企業評價影響將逐漸鈍化；另依照 2019 年景氣評估，加上過往歷史少有連續三季出現上游半導體銷售季度衰退情勢，市場調查機構 IC Insights 預估 2019 年第三季半導體銷售將開始回溫。

中信銀行指出，政策方面，2019 年上半年主要國家共有 7 國降息、2 國升息，相較於 2018 年下半年 17 國升息，全球貨幣政策明顯轉彎。美國 2018 年年底暗示升息告一段落，公債利率急轉直下，舒緩美國公債與其他國家利差擴大的問題，成熟國家在通膨溫和下行的環境中，繼續提供市場寬裕的流動性；而中國大陸除降準動作外，中國人民銀行近期亦放寬專項債穩定基礎建設，補地產投資下滑缺口。

另外，預期中國大陸官方將直接對中小金融機構注入流動性，如更積極使用常備借貸便利（Standing Lending Facility，簡稱 SLF）工具等，以及對汽車、家電等較大力度補貼計畫。

現階段景氣由內需支撐，下半年維持溫和擴張的機率較高，企業獲利改善機會亦不低；然不確定性仍圍繞貿易政策的談判結果，中信銀行建議股債資產 50／50 平衡配置，分散過度集中的風險。

中信銀行表示，第二層針對資產強弱進行差異化調控，健康護理等防禦型產業以及受惠於內需與轉單的拉美與東南亞相對有投資利基，與中國大陸景氣連動高的部分亞洲國家（如臺灣、韓國）恐因製造業活動放緩而淪為弱勢市場。

債券配置上，低利率環境可望推動資金追逐高息商品，在高息債種中，綜合考量相對利差評價面以及信用風險、匯率風險，新興主要貨幣主權債相對具有優勢，故建議拉高配置比重。

中信銀行表示，時序進入第三季，以全球貿易戰作為投資背景，基本面差異更加分化，全球產業鏈面臨分散調整，產業挪移繼續壓抑全球製造業活動，上半年各國央行貨幣寬鬆政策於下半年擴大力度，金融市場低利率及高流動性的環境可望帶動投資人不論在股市或債市追求股息及利息的誘因。