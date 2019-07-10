【保德信投信】醫療喜迎併購利多 前景閃亮

近來醫療健保業有重量型併購案出籠，生技醫療產業表現亮眼。保德信投信認為，目前生物科技公司評價面偏低，有利加速併購活動，加上生技醫療產業持續創新，將成為生技醫療產業的利多因素，醫療產業成長趨勢動能強，前景亮眼。

近期美國大型製藥商艾伯維（AbbVie）以 630 億美元收購愛爾蘭製藥商愛力根（Allergan），其收購金額為今年以來最大型併購交易。保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，艾伯維擁有世界最暢銷的藥品，即類風濕性關節炎用藥「Humira」，但近期受到專利到期以及相似藥品競爭壓力，該公司持續強化實驗性藥物陣容。

江宜虔認為，兩大藥廠合併將可緩和美國聯邦醫療保險和醫療服務中心 (CMS) 明年實施優先使用藥價較低學名藥。再則，藥廠結合可削減經營成本爭取更多時間，持續聚焦於創新藥物研發。江宜虔指出，目前代理 FDA 局長將延續前局長作法，持續鼓勵創新政策列為優先執行選項，包括加速審核、與藥廠密切合作，增加學名藥的上市數量等。

生技藥品未來深具成長潛力，江宜虔指出，創新藥品將成為藥品市場主要成長動力。根據 IQVIA 預估藥品市場，2018 年藥品銷售可望由 3,440 億美元增加至 2023 年 4,200 億美元，主要成長動能即為創新藥品上市，預估可帶來 730 億美元貢獻。(資料來源：IQVIA,2019/05，保德信投信整理)

過去 3 年醫療產業併購案件逐年下降，年初迄今醫療產業超過 1 億美元的併購案共 14 件，其中有 5 件併購金額大於 10 億美元。根據券商統計，生技股票併購之歷史平均 EV/sales 約為 11 倍，目前主要中型生技公司的 EV/sales 多低於歷史平均的情況。(資料來源：Bloomberg,2019/05，保德信投信整理)

江宜虔預期未來將會有更多併購案件。目前生技類股整體價格 / 營收比為 2015 年以來低點，目前生技類股為醫療基金最值得加碼次產業。江宜虔認為，隨著人口高齡化、創新藥品上市，以及新興市場需求成長快速，且醫療產業較不受景氣影響，具有穩健需求的特性，建議持有醫療基金對抗波動常態投資環境。(資料來源：Bloomberg,2019/05，保德信投信整理)

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