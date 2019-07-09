經濟敲警鐘 英國Q2 GDP可能出現七年來首次萎縮

根據《彭博社》對經濟學家的最新調查，英國經濟成長率可能在第二季衰減 0.1%，出現自 2012 年以來的首次萎縮。同時英國零售商協會 (BRC) 報告顯示，該國零售銷售數據再次下滑，使得經濟「前景黯淡」。

英國 6 月製造業、建築業、服務業 PMI 全面下滑，綜合採購經理人指數（PMI）為 49.2，為 2016 年 7 月以來首次低於榮枯線 50，敲響英國經濟的警鐘，而且 6 月服務業 PMI 幾乎停滯不前，為近 10 年來表現最差。

經濟學家表示，「脫歐」不確定性和全球經濟增長放緩都是拖累英國經濟的重要原因，顯示英國經濟 6 月可能已經出現萎縮。

英國央行行長英國央行行長卡尼 (Mark Carney) 上周也警告，全球貿易緊張局勢以及無序脫歐的威脅日益增加，增加英國經濟下行的風險。

英國經濟早在 4 月就已出現衰減，GDP 較 3 月下滑 0.4%，經濟學家預測 5 月經濟成長率將反彈至 -0.3%，依此推算，6 月經濟成長率要拉升至 0.8%，才能穩扭轉第二季經濟成長率不致淪為負值。

英國第二季 GDP 可能由上季的 0.5% 衰減為負值。(來源：Bloomberg)

英國零售商協會周二公布英國 6 月零售業平均銷售成長減弱至 0.6%，是自 1995 年以來成長最為低落。此外，英國 6 月的同店銷售年減 1.6%，也低於市場所預期的 1.1%。

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