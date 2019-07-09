油輪遭英國扣押 伊朗揚言將報復

根據《彭博社》報導，英國皇家海軍在直布羅陀扣押了 1 艘伊朗油輪；對此，伊朗武裝部隊參謀長 Mohammad Bagheri 揚言，將在適當時機，對英國進行報復。

英國海軍扣押伊朗油輪的原因在於，該油輪試圖向敘利亞運送石油，違反了歐盟和美國的制裁；不過，伊朗方面宣稱，該油輪處於國際水域，並非前往敘利亞。

對於伊朗油輪遭扣押一事，美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 認為，這是「非常好的消息」，美國及其盟國，會繼續阻止伊朗、敘利亞等國，藉由非法貿易獲利。

《彭博社》引述伊朗媒體報導，指 Mohammad Bagheri 表示，這件事不會不了了之，伊朗將在適當時機、地點，祭出報復措施。

上週五，伊朗革命衛隊指揮官 Mohsen Rezai 於推特寫到，「如果英國軍方不歸還伊朗油輪，伊朗應扣押 1 艘英國油輪。」

除英國外，伊朗和美國之間也處於高度緊繃狀態，德黑蘭當局週一放話，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機，再度挑戰核協議規範。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

中東緊張情勢升溫，帶動國際油價走揚，台北時間週二 (9 日) 晚間 8 點 01 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.59 %，至每桶 64.49 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.55%，至每桶 57.98 美元。

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