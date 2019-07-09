BRC：受脫歐影響 英國過去一年零售業成長幅度創下歷史新低

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月9號12點10分

據英國零售商協會 (BRC) 在週二 (9 日) 公布的一項調查報告顯示，受到英國脫歐的影響，英國消費者信心低落，英國零售商在過去一年中的銷售額的成長幅度創下史上新低。

報告中表示，在截至今年 6 月底的 12 個月內，英國零售業平均銷售成長減弱至 0.6%，是自 1995 年以來成長最為低落。此外，BRC 也表示，英國 6 月的同店銷售年減 1.6%，低於市場預期所預期的 1.1%。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示：「總體而言，情況並不樂觀，實際工資的上漲未能轉化為更高的支出。英國脫歐的持續不確定性導致消費者延遲了對於非必需品的購買。」此外，Dickinson 也補充道：「無協議脫歐的風險持續損害消費者信心，並迫使零售商花費數億英鎊來實行相關的緩解措施。」

英國智庫機構 EY ITEM Club 在先前發布的一份報告中預期英國 2019 年的消費者支出成長率將創下 6 年來新低。EY 英國零售業負責人 Julie Carlyle 認為，儘管消費者支出與其他經濟部門相比有所好轉，但仍遠遠低於前幾年的水平。零售商正在爭奪一塊逐漸萎縮的市場，反映出英國近期以來的動盪。「而且，雖然經濟不會為零售商帶來增長，但零售業仍必須從其他領域獲得收益，意味著需要對消費者有深刻的了解。」Carlyle 說道。

英國知名超市集團 Sainsbury's 連續三季財報中的銷售額均呈下滑。英國連鎖醫療保健零售商 Boots 也在先前表示，英國可能正在走向衰退。

「對零售商的壓力持續增加，並且來自各個面向，包含經濟、地緣政治、環境和消費者行為。」 KPMG 英國零售業務負責人 Paul Martin 表示。「隨著時間的推移，消費者支出可能會進一步下降，而成本效益對零售商來說將至關重要。」