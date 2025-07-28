鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-28 17:10

‌



馬來西亞央行 (BNM) 下調了 2025 年的經濟成長預測，以應對美國總統川普關稅政策帶來的影響。

馬來西亞下修經濟成長預測 應對美國關稅衝擊(圖:shutterstock)

BNM 目前預計經濟將在 4% 至 4.8% 的範圍內擴張，低於先前預測的 4.5% 至 5.5%。同時，今年的通膨預測也從 2% 至 3.5% 下修至 1.5% 至 2.3%，這反映了成本和需求前景的溫和化。

‌



BNM 表示，這項修正後的預測已將各種關稅情境納入考量，從關稅持續升高到更為有利的貿易談判結果。央行強調，此預測仍受全球經濟不確定性的影響，包含下行和上行風險。

面對外部逆風，馬來西亞正積極與美方協商，目標是將美國關稅降至 20% 以下，此前美方曾威脅將稅率提高至 25%。馬來西亞必須在 8 月 1 日截止日期前完成談判，並對達成協議持樂觀態度。

BNM 指出，儘管面臨挑戰，馬來西亞經濟基礎穩固，第二季的初步估計顯示出其韌性，國內需求將持續支撐經濟成長。