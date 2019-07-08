Deloitte：英國脫歐憂慮創新高 近三分之二的企業預期減少招聘

英國脫歐期限將至，脫歐協議仍尚未達成，市場情緒不安，英國當地企業的憂慮程度也持續上漲。根據一項調查顯示，英國企業對脫歐的擔憂程度創下自 2016 以來年新高，同時，在英國地區的企業投資也逐步下跌，員工招聘人數也隨之減少。

據金融諮詢顧問公司 Deloitte 的一項調查報告顯示，有 83% 的企業財務長認為，脫歐將會損害英國長期商業環境，只有 4% 的受訪者認為現在是承受更多負債風險的好時機。4% 這個數字也創下自 2008 年雷曼兄弟事件引發金融危機以來的新低。

此外，調查報告中也顯示，有將近三分之二的企業財務長預期，在未來三年內有不少企業會因英國脫歐影響而削減人員招聘，另外也有 47% 的企業認為脫歐會導致資本支出的減少。

英國經濟在 2019 年初呈現強勢成長，但成長的主因是許多製造商試圖在原定的 3 月 29 日英國脫歐截止日前出貨以免受風險。如今截止日期已推延到 10 月 31 日，以何種方式脫歐也還在研議當中。

在先前，英國最大企業代表組織英國商會 (BCC) 在一項調查報告表示，由於英國脫歐所帶來的不確定性和全球經濟成長放緩的影響，受訪的英國製造商中，表示國內訂單有所增加的比例已跌至 7 年來新低點。

另外，英國工業聯合會 (CBI) 也在週一 (8 日) 表示，就算不是無協議脫歐，2019 年英國商業投資將下跌 1.3%，是自金融危機以來的最大跌幅。「英國脫歐的不確定性正在削弱商業投資。我們正面臨著落後於其他 G7 競爭對手的風險。」CBI 首席經濟學家 Rain Newton-Smith 表示。