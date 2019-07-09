美中將重啟談判 陸官員：兩國核心需求仍有「相當大的分歧」

美中兩國本週將重啟貿易談判，但外媒引述中國官員說法，稱雙方在核心需求上，仍存在「相當大的分歧」，想針對關鍵議題達成共識，會是一大挑戰。

美國總統川普和中國國家主席習近平，上月於 20 國集團 (G20) 峰會上，達成貿易戰暫時休兵、重啟談判的共識；美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週稱，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，將安排更多會談。

庫德洛說，華為依舊留在美國出口管制的「實體清單」中，雖然美國商務部可能擴大對美國企業的許可範圍，使之能完成與華為的商業往來，但「不會開放任何涉及國家安全的部分」。

路透社引述知情人士看法，稱 G20 川習會並未消除先前導致貿易談判觸礁的障礙。

華府智庫美國企業研究所 (AEI) 研究員史劍道 (Derek Scissors) 表示，美中重返談判桌，對市場有利，但雙方政府皆未針對「如何解決問題」，提出明確說法。

3 名消息人士透露，中方並未就增加採購美國農產品一事，給予任何承諾；其中 1 人強調，「中國方面已明確表達，不會做出任何承諾。」

消息來源認為，「如果你覺得，中國在有所獲得之前，就會做出重大讓步，這種想法可說是毫無道理；他們可能會向美國買一些豬肉、黃豆，但總量並不多。」

1 名中國官員直言，中美很快就會重啟貿易談判，但雙方在核心需求上，仍有著「相當大的分歧」，想在關鍵議題上尋求共識，將是一大挑戰，「情勢變得更加嚴峻」。

1 名駐北京外交官說，中國領導層承受著「不能對美讓步」的壓力，任何談判結果，都必須是平等的，「貿易協議不能被視作美國的勝利」。