非農告急！美6月ADP「小非農」僅新增10.4萬人 大幅低於市場預期

據 ADP 週二 (3 日) 發布報告顯示，美國企業 6 月份的招聘人數低於預期，這可能預示著周五政府發布的月度就業報告，將難以有強勁表現。

根據 ADP Research Institute 周三發布的數據，6 月份私營部門就業人數增加 10.2 萬人，幾乎低於所有接受彭博調查的經濟學家的預期，接受調查的經濟學家對 6 月份數據的預期為 14 萬人；5 月份數據上修為增加 4.1 萬人。

要點解讀

在勞工部周五發布 6 月份就業報告之際，ADP 數據暗示出勞動力市場的降溫趨勢。經濟學家預計周五的數據顯示非農就業人數成長回升至 16.4 萬人，失業率保持在 49 年低點 3.6%。

ADP 此前報告的 5 月份新增就業人數為 2.7 萬人，雖然向上修正，但仍然是 2010 年以來最差。

生產崗位就業減少 1.5 萬人，受到建築部門就業減少 1.8 萬人的影響。服務業就業人數增加 11.7 萬人。

經濟學家的觀點

「就業成長繼續在收減油門，」Moody’s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 表示。「最近幾個月，就業成長大幅放緩，企業在招聘時變得更加謹慎。小企業尤其緊張，特別是建築行業和實體零售商。」ADP 就業數據由穆迪與 ADP 一同編制。

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