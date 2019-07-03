美股強勁的外表下 潛藏著脆弱的暗流

S&P 500 週二再創收盤新高，道瓊與 Nasdaq 亦接近新高點。然而，在這強勁的外表下，却有著不同的內在。

SG 證券公司分析師雷伯容 (Andrew Lapthorne) 警告，一般股票的表現，遠不如主要指數。他說：「在美國與全球各地，大多股票依舊壓力重重，股價仍大幅低於 18 個月前水準。」

若只看主要指數，根本看不出這一點。因為這些指數都受到少數大型個股的主導，如蘋果，微軟與亞馬遜等。

自 2018 年 1 月以來，S&P 500 上漲了 11%。但是這段期間，市值逾 5000 萬美元的個股中，逾半數依舊下跌。這種情況在全球各地更為明顯，約有三分之二的個股，股價低於 18 個月前。

他說：「S&P 500 並非整體榮景的良好指標，美國還有 11000 家其他的公司表現不盡如人意。」

若只看小型企業，對比更是明顯。過去 18 個月，MSCI 美國小型股指數下跌了近 5%。

其實，這種情況以往也曾出現過。在 1990 年代末期，大型股主導著美國股市。大型股風光亮麗，小型股憔悴不堪。

這種情況並不奇怪，因為投資人追求表現。他們只買自己聽過的股票，自己了解的股票。結果造成了惡性循環。著名的大型股一旦上漲，媒體便紛紛報導，更多人因而追漲，導致股價進一步走高。

雷伯容說：「基金會推升大型成長股，低債券殖利率也會推升此類股票。」

2000 年，當網路泡沫破滅，著名大型成長股大幅下跌。資金突然轉向了小型股，小型股因所勝出約達 7 年之久。

這種情況是否會再度出現？只有時間知道。

雷伯容說，小型股近來表現不佳，可能意味這類股價格便宜，可望上漲，但也可能代表消息尚未出現的某種經濟危機。

他說，合理的作為應是，如果認為經濟即將落入衰退，就買進政府債券。否則，就投資小型價值股，進行逢低買進，期待能追漲大型股。

投資人也可用投資組合方式進場。即買進小型股，並買進長期債券避險。一旦經濟衰退，股票下跌，債券却可望上漲。