Fed若降息 「中、高殖利率股」將重獲市場青睞？

市場預期，聯準會 (Fed) 估計會在本月底時降息，而且可能不是今年唯一一次。這意味著，希望安全地獲得穩定和可觀收益率的投資人，將必須尋找除了長期政府債券之外的其他資產。

指標 10 年期美國國債殖利率徘徊在 2% 左右，是近 3 年來的最低水平。德國、法國和日本債券的殖利率處於負值區域。換句話說，預計投資人不會從政府債務中獲得任何收入。

Calibre Financial Partners 創始人兼總裁 Patrick Healey 表示，「你付錢給一個主權政府，請它來幫你保管這筆錢，這真是荒謬。」

這就是為什麼投資人最近湧向提供高得多的收益的投資的原因之一。

支付股利的股票是個不錯的選擇

Vantagepoint Investment Advisers and ICMA-RC 投資長 Wayne Wicker 指出，道瓊公用事業股票平均指數 (DJU-US) 現在接近歷史高位，投資人可以透過買進標準普爾 500 指數基金或 ETF 來善用高股息的好處。

這是因為標準普爾 500 指數中有很多大型企業具有穩健的獲利潛力，並且還支付 3% 或更高的收益率，如高通 (QCOM-US)、Target (TGT-US) 和 Xerox (XRX-US)。

Wicker 表示，投資人為其投資組合增加更多收入的另一種方式是買進投資優先股的基金，這種優先股是支付更高股利收益率的特殊股票類別 ，或是最終可轉換為股票的企業可轉債。

大多數大型共同基金和資金管理公司都有這類投資 ETF，如景順金融首選基金 (PGF-US)、全球 X 美國首選基金 (PFFD-US)、iShares Preferred and Income Securities (PFF-US) 以及 SPDR Bloomberg Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB-US)。

電力和水力公司也有很大的收益。一些房地產投資信託 (REIT) ETF 也往往能擊敗大盤，並且距離創紀錄的高點也不遠。REIT 也會帶來巨大的回報。

Healey 說相較於公用事業，他個人比較偏好房產公司。他指出，公用設施可能不像看起來那麼安全。最近 PG&E (PCG-US) 的破產是公用事業風險的一個很好的例子。

不過，並非所有房產公司都對投資人有意義。Healey 認為，經營自助倉儲中心和手機基地台的企業將受益於這股有利趨勢。

許多美國年輕人正在租房而不是買房，讓許多現有屋主「空房閒置」，或者在現有住房中停留更久但做些裝修。這意味著人們有很多東西要存放在 Public Storage (PSA-US) 和 CubeSmart (CUBE-US) 等個股提供的地方。

由於電信公司都在尋求推出新的 5G 網絡，因此提供 Verizon (VZ-US) 和 AT&T (T-US) 等大型電信商租用手機基地塔的營運商需求旺盛。這是 Crown Castle (CCI-US)、American Tower (AMT-US) 和 SBA Communications (SBAC-US) 今年飆升的關鍵原因。

但 Healey 表示，他會避開購物中心個股，例如，由於電商的巨大轉變已經傷害了許多傳統零售商。鑑於 WeWork 的興起，他也對商辦出租業主持謹慎態度。

垃圾債券可能聽來很可怕，但可能值得冒險

在固定收益方面，兩支高收益的「垃圾債券」基金，也就是 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG-US) 和 SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond (JNK-US) ETF，也在 52 週高點附近交易。它們支付的收益遠高於政府債券。

Voya Financial 固定收益投資長 Matt Toms 表示，尋求債券市場良機的投資人是該考慮一些高收益率股票，但不宜過度。

畢竟，它們被稱為垃圾債券是有原因的：因為風險更大。

Toms 表示，穆迪和標普的信用評級為 B 或 BB 的企業，也就是垃圾債券類別中實際違約可能性最小的企業，最近幾週表現較好，對投資人來說最有意義。

他說，「這些債券既滿足了收益率的需求，又減輕了投資人對增加信用風險的擔憂。」

儘管如此，在全球經濟不確定的時期賺得報酬仍然是值得的。投資人可能會繼續尋找能夠為他們帶來穩定收入來源的股票和債券。