美股盤後─預期Fed降息 道瓊再添動能 收高179點 再創收盤新高點

美國今日公布經濟數據較預期疲弱，投資人預期本月稍後，聯準會 (Fed) 將會降息，推升美國股市週三上漲，並創新收盤高點。

7 月 4 日 (週四) 為美國國慶假日，美國市場休市。美國股市今日提前於台北時間凌晨 01:00 收市。



道瓊工業平均指數收高 179.32 點或 0.67% 至 26966.00。

Nasdaq 指數收高 61.14 點或 0.75% 至 8170.23。

S&P 500 指數收高 22.81 點或 0.77% 至 2995.82。

費城半導體指數收低 6.34 點或 0.43% 至 1470.49。

分析師說，若科技股持續走強，半導體股反彈，則 S&P 500 可望突破 3000 點。

臉書，亞馬遜，Netflix 與 Alphabet 股價均上漲。

ADP 公司今日公布，美國私人企業 6 月新增就業 10.2 萬人。分析師預估為新增 13.5 萬人。

由於經濟數據令人失望，Fed 在 7 月底的政策會議中，降息的機率因而增加。上個月，Fed 說將會採取適當行動，維持目前的經濟擴張，該談話為放寬貨幣政策，敞開了大門。

分析師說，看看世界情況，企業數據有所減緩，現在美國數據也小幅減緩。Fed 在 7 月會議中，降息的機率幾達 100%。

川普總統發布推文，呼籲放寬貨幣政策，亦強化了降息的預期。川普說，美國的貨幣政策應該要針對中國與歐洲，進行變動。他並說，他們大肆操控匯率，以與美國競爭。

川普推文發布後，美元下跌，但隨後反彈，接近平盤水準。

週三，美國 10 年期債券殖利率下降至 2016 年以來低點，進一步跌破 2%。

2018 年，Fed 四度升息，華爾街現在紛紛預期降息。分析師說，投資人恐太過樂觀，Fed 應不會送出經濟疲弱的訊號。

本週初，華爾街走勢強勁，中美兩國貿易休兵提供了股市利多。本週以來，S&P 500 上漲逾 1%。

週末，中美兩國同意恢復貿易談判，停止加徵關稅，放寬對華為公司的限制，減緩了與北京的緊張關係。

華盛頓與北京近來貿易休兵，帶來了樂觀氣氛。但川普政府威脅對歐洲產品加徵關稅，則增加了新的擔憂。